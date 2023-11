Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în vizita din Africa. Soția lui Klaus Iohannis a atras toate privirile FOTO

A sosit plecarea președintelui în Africa, unde va petrece următoarele 9 zile. Va avea loc un turneu important, pentru care țara noastră s-a pregătit intens, mai ales din punct de vedere financiar. Carmen Iohannis l-a însoțit pe soțul ei, alături de care este mereu, la toate evenimentele importante. Prima Doamnă a reușit să atragă privirile cu ținuta pe care a purtat-o.

Președintele Klaus Iohannis a acordat Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan omologilor săi din Republica Kenya, Republica Unită Tanzania, Republica Cabo Verde (cunoscută și sub numele de Republica Capului Verde) și Republica Senegal.

Decretele prezidențiale au fost publicate în Monitorul Oficial, iar cei decorați sunt președintele Kenyei, William Kipchirchir Samoei arap Ruto, președintele Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, președintele Cabo Verde, Jose Maria Neves, și președintele Senegalului, Macky Sall.

Această distincție a fost acordată în semn de „înaltă apreciere pentru contribuția excepțională la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare” dintre România și cele patru state africane. Decrete semnate de președintele Klaus Iohannis au fost emise vineri în acest sens.

În perioada 14-23 noiembrie, președintele Iohannis efectuează un turneu în mai multe state africane, inclusiv vizite de stat în Kenya, Tanzania și Republica Cabo Verde, precum și o vizită oficială în Senegal. În cadrul programului său, președintele va avea întâlniri și discuții oficiale cu liderii acestor țări, semnând, de asemenea, documente oficiale referitoare la mediul înconjurător și cooperarea politică.

Conform programului, în ziua de marți, în timpul vizitei de stat în Republica Kenya, președintele Klaus Iohannis a fost primit de către președintele William Ruto, cu care va susține convorbiri oficiale și întrevederi private, urmate de comunicate de presă comune.

În plus, se preconizează semnarea unor documente oficiale referitoare la mediu și cooperare politică.

Carmen Iohannis și-a însoțit soțul și în călătoria în Africa, așa cum o face ori de câte ori șeful statului are de onorat un eveniment important. Ca de fiecare dată, a avut o apariție de senzație, care i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

Așa cum ne-a obișnuit, președintele a optat pentru un costum negru, simplu, dar foarte elegant. Niciodată nu are apariții excentrice, care să atragă atenția, spre deosebire de soția lui, care știe cum să se facă remarcată oriunde merge.

Te-ar putea interesa și: Avionul care îl va duce pe Iohannis în Africa, unul de lux. Are duş şi paturi duble, câţi pasageri poate transporta

Carmen Iohannis a ales o ținută de la un brand de lux, care i-a pus în vedere silueta perfectă. Nu se știe până acum, însă, cine este cel care a făcut costumul ce îi venea turnat și a lăsat la vedere formele bine conturate ale soției de președinte.

Cât despre pantofi, aceștia au fost piesa de rezistență. Sunt semnați de celebrul brand Valentino Garavani și costă 1145 de euro, o sumă la care mulți dintre români nu își permit nici măcar să viseze. A optat și pentru câteva accesorii strălucitoare, care au întregit perfect look-ul complet.

Coafura a fost una simplă, la fel și make-up-ul. Și-a lăsat părul drept, pe spate și a ales să nu se machieze strident, așa cum este normal pentru o doamnă cu o asemenea prestanță. A atras toate privirile și a reușit să se remarce încă o dată.

Prima doamnă a încălcat protocolul în Kenya și nu s-a informat din timp cum ar trebui să apară la un asemenea eveniment. Conform regulamentului, la asemenea întâlniri nu ar fi trebuit să lase degetele la vedere. O alegere potrivită ar fi fost să poarte pantofi.

Cu ocazia sosirii în Kenya, Klaus Iohannis a avut deja prima întâlnire cu liderii africani. A transmis și un mesaj important cu această ocazie, motivând menținerea relației cu acest continent și beneficiile pe care le are România în urma colaborărilor.

During my State Visit in #Kenya I had today substantive consultations with President @WilliamsRuto, as we are both committed to develop further our 55 years long friendship. RO 🇷🇴 just launched its first National Strategy on Africa&Kenya ranks among our top strategic priorities. pic.twitter.com/dxQlKbrKk4

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 14, 2023