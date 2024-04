Cum s-a decis Gigi Becali să doneze două milioane de dolari la 1.00 noaptea Patriarhiei Române? EXCLUSIV

Gigi Becali e primul român înscris pe lista donatorilor pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului. Totul a început în toamna anului 2007, atunci când în România a au avut cele dintâi alegeri europarlamentare din țara noastră.

Latifundiarul care conduce de peste 20 de ani destinele actualei echipe de fotbal FCSB și-a dorit foarte mult să facă donația, drept care se pare că s-a sfătuit cu cei mai apropiați despre decizia luată atunci.

Avocatul Cătălin Dancu era în toamna anului 2007 avocatul Patriarhiei. Mai mult, la inițiativa actualului patriarh, atunci când Gigi Becali și-a anunțat intenția de a candida la alegerile europarlamentare cu noua sa formațiune politică, Partidul Noua Generație-Creștin Democrat, numele avocatului s-a regăsit pe lista de candidați.

El spune că așa a început să-l cunoască mai bine pe Gigi Becali și să-l aprecieze. Inclusiv calitățile aparte ale celui care a dovedit de mai multe ori că face afaceri într-un stil aparte.

Nea Cătăline, explică-mi și mie logic cum vine treaba asta?. Și am făcut ceea ce m-a rugat de mai multe ori, i-am explicat pe înțelesul lui cum văd eu lucrurile despre care eram întrebat”, adaugă cunoscutul avocat.

„Ca om de afaceri e genul de om care știe să facă ceea ce-și propune. În plus, e machidon și asta spune multe. Dar e ceva la el care mi-a plăcut foarte mult. De fiecare dată când nu înțelegea ceva, venea la mine și-mi spunea așa:

El susține că ușor-ușor între cei doi s-a stabilit o relație de respect reciproc, care a dat naștere unui episod cu totul aparte, pe care același Cătălin Dancu ni l-a dezvăluit în exclusivitate.

I-am răspuns că nu știu ce altceva poți face la ora 1.00 noaptea și l-am încurajat să-și spună păsul. Mi-a spus direct că e nehotărât asupra sumei pe care dorea s-o doneze pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului și că a decis să se consulte cu mine pe acest subiect”, a sunat prima parte a descrierii tărășaniei.

„Era o noapte târzie de toamnă. Dormeam de câteva ceasuri bune când mi-a sunat telefonul. Am răspuns buimac, nu înainte de a vedea cu greu ora la care eram apelat de către Gigi Becali. Ce faci, nea Cătăline, la ora asta? Pot să te întreb ceva?

„I-am răspuns că nu pot decide în locul său, că e în joc e numele lui, banii săi, reputația lui. Într-un cuvânt, i-am sugerat că e singurul în măsură să fi luat decizia. Mi-a dat dreptate și după câteva secunde de tăcere a revenit cu suma. Am decis, nea Cătăline, că pot dona un milion de dolari!. Când am auzit suma am crezut că scap telefonul din mână.

Cum un milion de dolari, nea Gigi? Te-ai gândit bine? , am bâguit eu la telefon, gândidu-mă la suma imensă. La care Gigi Becali, prompt mi-a dat dreptate, deși eu la altceva mă gândisem. Știi ceva, nea Cătăline? Ai dreptate! Voi da două milioane de dolari. Mâine dimineață să fii la mine la Palat să iei cecul! ”, a descris Cătălin Dancu întreaga poveste.