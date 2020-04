Cum s-a ajuns la situația tragică din Suceava. Un medic a decis să rupă tăcerea

Un medic a clarificat situația pentru care nimeni nu găsește nicio explicație. Cum s-a ajuns ca în spitalele din Suceava să urle haosul și neputința? De ce orașul în cauză a fost cel mai afectat de pandemia de coronavirus?

Radiografie a situației din județul Suceava – numărul pacienților infectați cu coronavirus crește, orașul continuă să ocupe numărul 1 și la numărul deceselor, problemele sunt nenumărate în instituțiile spitalicești, iar doctorii se îmbolnăvesc și ei din cauza lipsei de echipament. Suceava este orașul cel mai afectat din România de pandemia de coronavirus. Florin Filip, manager al Spitalului Județean Suceava, a susținut că problema provine din comunicarea inexistentă.

În timpul acesta, spitalele din Rădăuți, Fălticeni, Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc au devenit spitale suport une pacienții sunt redirecționați. Cei care indică probleme grave de sănătate sunt trimiși către Iași și Botoșani. Materialele de protecție lipsesc cu desăvârșire, testele nu sunt nici ele de găsit

„16-20 martie – în săptămâna aceea am avut o singură mască. Ni se dădea o singur mască și ni se spunea că trebuia să o păstrăm toată ziua. Recomandările circulau între personalul spitalului, dar nu a fost făcut niciun instructaj. Mie nu mi s-a făcut niciun instructaj, cel puțin mie. Au existat discuții despre virus înainte, dar nu știu cât s-a luat în serios. Unii dintre colegii mei nu conștientizau gravitatea pericolului. Din punctul ăsta de vedere, nu a existat o informare generală, doar câteva comunicate. A existat o tentativă de circuit separat în cadrul a două corturi unde era pus câte un medic ce ne adresa câte un chestionar. Am observat că s-a scăpat de sub control pe data de 21 martie, luni m-am prezentat la serviciu, am discutat mai apoi cu alt doctor care nu era coștient de focarul de coronavirus. Unii pacienți expuși la focar au fost externați și trimiși în comunitate. Mi-am făcut eu testul, mie mi-a venit rezultatul joi. Nici până azi nu cred că au fost testați colegii mei. Unii din ei au ieșit din izolare, s-au testat și au fost declarați pozitiv. Nu tot personalul a respectat condițiile de izolare la domiciliu, pentru că spitalul a rămas deschis în continuare, așa că angajații au fost chemați la serviciu. Nu se iau măsuri să trimită alt personal care să se asigure de pacienții din spital. Nu văd să se ia niciun fel de măsuri pentru a limita această problemă. Multe decese din cauza insuficienței respiratorii nu au fost etichetate drept cazuri COVID-19″

Medic infectat cu COVID-19