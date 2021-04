Cum recunoști carnea de miel proaspătă de cea veche sau congelată. Trucuri utile înainte de Paște

Paștele vine peste câteva zile, iar tu trebuie să știi cum să recunoști carnea de miel proaspătă de cea veche ori congelată.

Cum recunoști carnea de miel proaspătă de cea veche sau congelată

Cum carnea de miel se regăsește în această perioadă pe lista tuturor gospodinelor, ele trebuie să recunoască carnea de miel proaspătă. Ele trebuie să știe și prețul acestei cărni în piețe și în marile lanțuri de magazine. Prin urmare, prețul cotletului de miel variază între 43,35 lei per kg până la 129,99 per kg, pulpa de miel de la 42,95 lei per kg până la 47,30 lei per kg, carcasa de miel de la 34,99 lei per kg până la 35,95 lei per kg, iar prețurile organelor de miel sunt cuprinse între 14,99 lei per kg până la 41,99 lei per kg.

Despre carnea de miel trebuie să știi că este o carne roșie, bogată în acizi grași Omega 3, zinc, complexul de vitamine B. Este o carne hipocalorică, deci una bună pentru cei care se mai gândesc și la siluetă.

Revenind însă la prospețimea cărnii de miel, trebuie să știi că acest aspect se verifică cu ajutorul organelor de simț: văz, miros și pipăit. Așadar, ca să îți dai seama dacă carnea de miel este proaspătă trebuie să știi că aceasta este acoperită întotdeauna de o peliculă uscată, iar în secțiune, trebuie să fie lucioasă și ușor umedă.

Caracteristicile cărnii de miel proaspete

O carne de miel proaspătă va fi de culoare roz la suprafață, iar în secțiune are culoarea roșie. Consistența unei cărni de miel proaspete este una fermă și elastică, iar urma lăsată de apăsarea degetului dispare repede. Mirosul unei cărni de miel proaspete este unul plăcut, caracteristic. Măduva oaselor este întodeauna elastică, lucioasă, iar în secțiune umple complet canalul medular, în timp ce tendoanele și articulațiile sunt lucioase, elastice, tari și au lichid sinovial limpede.

De altfel, reprezentanții APC România le recomandă tuturor consumatorilor să cumpere miei verificați de medicul veterinar, cu o greutate a carcasei de peste 12 KG. Sub această greutate, mieii vor avea un conținut ridicat apă, fapt ce face ca prin operațiunea de preparare să se diminueze mult cantitatea de preparat rămasă.