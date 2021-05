Cum poți afla rapid și ușor dacă ai datorii la stat, la ANAF și la Taxe și Impozite

Ca în fiecare an românii au obligativitatea să-și plătească dările către stat. Fie că vorbim de taxe sau impozite, toți avem obligativitatea de a plăti către ANAF. În cazul în care ați uitat sau nu ați plătit până acum, trebuie să știți că există și o listă a datornicilor. Amenzile sunt destul de mari în cazul în care nu vă plătiți la timp datoriile către stat.

Politicile ANAF cu privire la datoriile românilor

Anul trecut a fost un an greu pentru majoritatea dintre noi. Pandemia a dat peste cap orice calcul făcut la început de an. Mulți au ajuns șomeri și, implicit, în imposibilitatea de a-și plăti dările către stat. Fie că vorbim de taxe, fie de impozite, avem obligativitatea de le plăti către ANAF în fiecare an.

Anul trecut, din păcate, lucrul acesta a devenit o adevărată povară pentru unii. Cu toate astea ANAF a abordat o politică de relaxare a datoriilor, dar nu pentru mult timp. Pentru persoanele juridice ANAF a trecut la reeșalonări a datoriilor către stat. Cât privesc persoanele fizice instituția anunța eșalonarea la plata simplificată a datoriilor, după aprobarea unei ordonanțe.

”Contribuabilii persoane fizice și juridice pot accesa eșalonarea la plata simplificata: pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgenta. Pentru a accesa eșalonarea la plata simplificata trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: a) sa se depuna o cerere pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. La cerere, se poate anexa graficul de eșalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de eșalonare; b) sa nu se inregistreze obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta”, arată OUG 181/2020.

Cum afli dacă ai taxe și impozite de plătit la ANAF

În 2015, într-un proces masiv de digitalizare, ANAF demara un proiect prin care fiecare contribuabil poate să afle dacă este sau nu restant. Astfel că, platforma ”Ghiseul.ro” oferă românilor posiblitatea de a-și verifica datele referitoare la plata taxelor și a impozitelor.

ANAF a pus la dispoziție acest sistem, românii trebuind să-și creeze un cont prin ”Spațiul privat virtual”. La crearea contului aveți nevoie și de o validare electronică, mai exact verificarea numărului de înregistrare a unei decizii anuale de impunere, sau de o aprobare de la un ghișeu al ANAF.

Creare cont pe Ghiseul.ro

Pentru a putea accesa toate informațiile va trebui să aveți un user creat pe platforma ”Ghiseul.ro” , sau direct pe site-ul ANAF. Dacă vă creați cont direct pe ”Ghiseul.ro”, urmăriți pașii propuși, după cum urmează:

”Sunt doua metode prin care puteti obtine datele de logare pentru ghiseul.ro: Primăria unde aveți obligații de plată vă poate genera datele de logare în urma unei solicitarii făcute de dvs in acest sens. Puteti solitica date de acces (utilizator și parolă) de la instituția publică la care aveți obligații de plată, dacă instituţia este înregistrată în sistem şi este activă pentru plata cu autentificare. Datele de contact ale Instituţiei publice le puteţi accesa prin „click” pe denumirea instituţiei în Secţiunea Instituţii înrolate. Metoda online de obținere a datelor de logare. Accesati sectiunea “SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagina ghiseul.ro si parcurgeti etapele: “Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere e-mail cu datele de logare” * În cazul în care deţineţi bunuri mobile sau imobile în mai multe localităţi, oricare dintre acestea vă poate pune la dispoziţie datele de acces în Ghişeul.ro

* Odată eliberate datele de acces de către o instituţie publică nu mai puteţi apela la o altă instituţie publică pentru o nouă eliberare.”

Cont de utilizator pe site-ul ANAF

Dacă vreți să vă creați cont direct pe site-ul ANAF puteți să intrați aici și aveți toate datele necesare pentru a vă putea crea cont.