Cum o cheamă pe Cătălina Grama după căsătoria cu Paul Ipate: „Nume de contesă spaniolă” EXCLUSIV

Cătălina Grama ( Jojo ) și Paul Ipate au luat pe toată lumea prin surprindere, vara trecută, cu fotografiile de la cununia civilă oficiată în Italia și postate ulterior pe rețelele de socializare. După 9 ani de relație, cei doi s-au căsătorit și religios în luna august, dar în România. Interpreta Magdei din serialul Clanul, sezonul final având premiera la Pro TV, luni 19 februarie de la 20.30, a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-a spus adevăratul motiv care i-a determinat pe ea și pe Paul Ipate să facă pasul cel mare, dar și de ce a ales să aibă în acte două nume de familie.

Cătălina Grama: “Am zis și pentru copiii noștri să trăiască evenimentul alături de noi și totuși să facem asta la o vârstă mai potrivită”

Cătălina Grama a fost prezentă vineri la evenimentul de lansare a ultimului sezon din Clanul, serialul care a înregistrat audiențe record pe parcursul celor 3 sezoane. Mâine seara, la Pro TV, va fi difuzat primul episod din sezonul nr 4.

Cu această ocazie, actrița ne-a mărturisit care au fost cele mai emoționante momente de la căsătoria din Italia, dar și de ce a decis să păstreze în acte numele fostului soț, cu care îl are pe fiul lor, Achim. Din relația cu Paul Ipate, actrița o are pe Zora.

Vara trecută ai avut parte de o nuntă ca în povești. Cum v-ați hotărât să faceți acest pas? Voi erați căsătoriți cu sufletul, după cum spuneai.

Suntem în continuare căsătoriți și cu sufletul. Ideea a venit așa, într-o bună zi. Paul, după cum știi, mă ceruse încă de la începutul relației noastre, dar ne-am hotărât atunci să nu concretizăm asta. Nu am simțit nevoia, dar nu am avut un motiv special. Nu a fost teamă, nu am simțit nevoia, plus că am fost și foarte ocupați.

Citește și: Denis Hanganu din Clanul s-a căsătorit. Actrița Elvira Deatcu, primele declarații despre nuntă: “Și-a dansat soția încontinuu. Sunt adorabili” EXCLUSIV

Și am fost plecați într-o călătorie în Italia, cu un an înainte de nuntă, într-o locație care ni s-a părut foarte romantică. Acolo am zis: asta este o locație splendidă! Dacă ne-am gândi vreodată, știi că îți povesteam eu că am vrea să ne căsătorim la 60 de ani. Și am zis: măi, dar totuși, nu ai vrea să ne căsătorim când încă arăt și eu a om? Ca să fiu și eu ok în rochia de mireasă și uite așa s-a concretizat.

Noi oricum eram, dar am zis și pentru copiii noștri să trăiască evenimentul alături de noi și totuși să facem asta la o vârstă mai potrivită. Nu că nu ar fi potrivită și la 70 de ani, Doamne ferește, poate fi romantic și atunci!

Cătălina Grama: “Am trăit o poveste de film alături de familie”

Care a fost cel mai emoționant moment?

Cel mai emoționant moment, printre altele, a fost când am întors privirea la cununia civilă în Italia și le-am văzut chipurile copiilor mei, care erau foarte încântați, fiecare cu sentimentele lui. A fost foarte emoționant atunci. Și a fost emoționant și când m-am uitat apoi în ochii lui Paul, am știut dintotdeauna că este alegerea potrivită.

Fiecare moment în parte a fost emoționant, pentru că am fost aproape de familie, am fost doar cu familia și a fost deosebit pentru că am fost noi cu ai noștri. Fiecare dintre noi știe cum este să fii doar în familie, te cunoști cel mai bine și cu bune și cu rele, te distrezi altfel, e libertate totală.

Și m-a emoționat că am avut toată familia alături: pe mama, pe tata, mătușile, unchii, în locul ăla frumos, asta a fost foarte emoționant pentru mine, că am trăit o poveste de film alături de familie.

Cum o cheamă pe actriță în acte, după căsătorie

De ce ai ales să păstrezi două nume de familie?

Pentru că pe Achim îl cheamă Grama și pe mine m-a chemat Grama atâția ani de zile și așa mi s-a părut firesc să păstrez și numele lui Achim. După ce s-a schimbat asta cu numele, am zis că am căpătat un nume de contesă spaniolă: Cătălina Alexandra Grama Ipate, dacă îl zici cu accent.

Citește și: Jojo nu face diferența între soțul ei și alți actori alături de care joacă. Ce spune despre Paul Ipate: „Trebuie să nu fii egoist!” EXCLUSIV VIDEO