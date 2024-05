Cum îţi dai seama dacă o cameră de hotel este sigură. Ai nevoie doar de o sticlă cu apă, trucul unei însoţitoare de zbor

Atunci când călătorești, este important să ai o cameră de hotel sigură pentru a te asigura că vei avea un sejur liniștit și fără incidente. O însoțitoare de bord oferă un sfat important în acest sens și nu ai nevoie decât de o sticlă cu apă.

Chiar dacă te afli într-o cameră de hotel unde sunt niște măsuri de siguranță, nimic nu îți garantează că totul va decurge bine. Pentru a avea o cameră sigură și o vacanță liniștită, trebuie să iei anumite măsuri pentru a te simți confortabil, cum ar fi alegerea unui hotel cu recenzii bune și într-o zonă sigură. Pe lângă acestea, o însoțitoare de bord a dezvăluit pe TikTok un truc pentru care ai nevoie doar de o sticlă cu apă. Iată despre ce este vorba.

Esther, însoțitoare de bord pentru KLM, a spus că de îndată ce se cazează într-un hotel folosește o metodă unică pentru a ”verifica că nimeni nu este ascuns sub pat”. Ea aruncă o sticlă cu apă și dacă ”nu iese pe cealaltă parte”, înseamnă că nu e niciun intrus sub pat. De asemenea, își pune întotdeauna valiza în uşă, pentru a-și da seama ​​dacă cineva încercă să intre. Dar poate funcționa și cu orice obiect voluminos din cameră.

Însoțitoarea de bord a spus că a început să-și verifice camera de hotel, după ce un coleg a fost atacat pentru că cineva era ascuns în dulap.

„De fiecare dată verific baia, sub pat, în interiorul dulapurilor, sub masă și în spatele draperiilor pentru a mă asigura că nu se ascunde nimeni acolo. Nu aș intra niciodată într-o cameră fără să fac asta”, a explicat însoțitoarea de bord, potrivit The Sun.