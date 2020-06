Cum îi dăuna familia regală Prințului Harry. Informații bombă despre Meghan Markle și căsnicia lor

Meghan Markle și povestea de dragoste cu Prințul Harry, căsătoria și separarea prințului Harry de familia regală sunt detaliate într-o biografie intitulată Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family, care va fi publicată anul acesta.

Cum îi dăuna familia regală Prințului Harry

Fără a mai avea titlul de capete regale, cuplul își continuă viața independent de familia regală. Acum a fost scrisă o carte care dezvăluie viața cuplului, munca și ruperea de la tradiție. Intitulată Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family. Viața și deciziile Ducelui și Ducesei lui Sussex au fost puse de Omid Scobie și Carolyn Durand într-o altă lumină față de ceea ce se știa despre celebrul cuplul regal. Cartea se angajează să „dezvăluie detalii necunoscute despre viața lui Harry și Meghan împreună”, deoarece „puțini cunosc adevărata poveste” a cuplului.

Editorii Harper Collins explică că această carte depășește titlurile, „risipind numeroasele zvonuri și concepții greșite care au afectat cuplul de pe ambele părți ale iazului”, iar cartea de 368 de pagini se spune că este un portret cinstit, apropiat și dezarmant al unui cuplu încrezător, influent și gânditor, care nu se teme să se rupă de tradiție, hotărât să creeze o nouă cale departe de lumina reflectoarelor, și dedicat construirii unei moșteniri umanitare care va face o diferență profundă în lume.

Ambii reporteri regali, Omid Scobie și Carolyn Durand au o perspectivă asupra lucrurilor cele mai personale și de interior ale Familiei Regale și au asistat la viața lui Meghan și Harry. Ambii scriitori au avut acces unic, iar cartea a fost scrisă cu participarea celor mai apropiați de cuplu.

Informații bombă despre Meghan Markle și căsnicia lor

O mare secțiune a biografiei va fi dedicată „stabilirii recordului” legat de Megxit. Acest cuvânt„ Megxit ”, în special, l-a înfuriat pe prințul Harry, conform apropiaților. Dă impresia că decizia de a se îndepărta de Familia Regală a fost a lui Meghan.

„Realitatea este că Harry a avut această decizie. Cartea va clarifica acest lucru și va explica de ce trebuia să se întâmple. Adevărul este că Harry fusese nefericit de multă vreme. El a vrut să se deplaseze în direcția pe care au făcut-o și au luat-o în considerare de mai bine de un an. Meghan a susținut decizia lui Harry. Dar au fost mai multe ocazii în care ea l-a întrebat dacă este sigur că asta vroia și ea a lăsat mereu clar că îl va sprijini în orice va face.”, spun apropiații cuplului.

Scobie și Durand au spus despre cartea lor că are ca scop să-i înfățișeze pe adevărații Harry și Meghan, un cuplu care continuă să inspire mulți în întreaga lume prin munca lor umanitară și caritabilă, dar sunt adesea înfățișate inexact.