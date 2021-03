Cum i-a uimit Costi Ioniță pe Chefii de la Antena 1. Ce le-a gătit

Costi Ioniță a venit la Chefi la Cuțite și i-a surprins pe jurați. El a gătit un preparat vegan, pentru că de ani buni a renunțat la carne, în urma unei probleme medicale. De altfel, producătorul a participat și la Survivor, declarând că s-a descurcat de minune cu mâncarea, în ciuda problemelor pe care ceilalți concurenți le-au avut.

Costi Ioniță a venit la Chefi la Cuțite cu un preparat unic

Costi Ioniță și-a schimbat complet stilul de viață, în urmă cu 9 ani, când un medic i-a spus să renunțe imediat la carne, pentru că îi pune în pericol sănătatea. S-a conformat, iar acum este într-o formă grozavă și arată mult mai tânăr decât este.

„Bună dragilor, sunt Costi! Și ca și prezentare, un singur cuvânt: forță!”, a fost prezentarea pe care și-a făcut artistul. „Lucrez, creez lucruri frumoase cu artiști minunați, mă bucur că am redescoperit cumva România. După Valahia, ne-am despărțit și am făcut primele manele din România. Prima trupă de manele era L.A. Și într-adevăr, au avut un succes fulminat băieții, rupeau stadioanele, de aia mi se zicea cumva că sunt tăticul manelelor. Dar nu vreau să zic asta. Eu n-am știut că poți să gătești și mai puțin și mi-am luat green curry cu orez, cu nucă de cocos plus pateu de spirulină. Eu sunt vegan și n-am mai mâncat carne de 9 ani. Nu prea am timp să dorm, dacă n-aș fi fost vegan nu știu dacă aș fi putut să rezist. Contează mult că fac și yoga, mediație, sport în fiecare zi. Nu știu dacă o să impresionez, dar o să fac niște preparate foarte sănătoase”, a spus Costi.

După ce și-a terminat preparatul, Costi Ioniță a spus și o rugăciune. El a intrat cu mari emoții în platoul în care chefii jurizează.

Artistul a declarat că nu mănâncă decât legume și diferite salate. În plus, producătorul a demonstrat că are cunoștințe vaste în domeniul nutriției, explicând proprietățile antioxidante ale spirulinei, dar și de ce cartofii prăjiți nu sunt deloc benefici pentru organismul uman. În plus, artistul nu consumă niciodată prăjeli, preferând preparate precum tabouleh, guacamole, curry vegan și alte preparate nutritive fără carne.

Câte cuțite a luat Costi Ioniță de la cei trei chefi

Chef Florin Dumitrescu a fost puțin speriat de pateul de spirulină, nerecunoscând ingredientul. Juratul a crezut că este un preparat în care s-a folosit colorant alimentar. El a observat că preparatul lui Costi Ioniță s-a tăiat, lucru pe care l-a văzut și artistul, însă a sperat să treacă neobservat.

El a venit în fața chefilor cu ochelari de soare și purtând un sacou mov. Le-a mărturisit juraților că nu prea gătește, însă se descurcă în bucătărie astfel încât să nu moară de foame.

„Sunt vegan de 2 ani de zile și vegetarian de 9 ani. S-a întâmplat o chestie și un doctor chirurg mi-a spus să nu mai mănânc carne, dacă vreau să mă refac și să trec de această vârstă. Ăsta a fost un semn pentru mine”, a spus el.

Artistul s-a distrat pe cinste cu cei trei chefi, iar la final a obținut două cuțite, de la chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

Costi i-a felicitat pe cei trei chefi pentru ceea ce fac și a vorbit despre munca pe care o depun în fiecare zi, contrar a ceea ce se vede la televizor. El a spus că i-a plăcut experiența, iar la final a plecat acasă cu un cuțit de platină, special pentru invitați.