Cum faci ”pomana scoicii”, reteța secretă a preotului-bucătar de la ”Chefi la cuțite” pentru Postul Mare EXCLUSIV

Preotul ortodox în vârstă de 37 de ani, care i-a cucerit pe juraţii emisiunii „Chefi la cuţite” (Antena 1), le propune cititorilor impact.ro o reţetă specială, pentru perioada Postului Mare.

“Pomana scoicii”. Aşa şi-a numit, cu umor, una dintre reţetele sale preferate, preotul Florin Danu, cel care recent a reuşit să-i impresionezi pe juraţii emisiunii „Chefi la cuţite” şi să-i ofere acestuia un cuţit de platină, drept recompensă pentru bucatele preparate.

La 37 de ani, preotul a cărui parohie e de mai bine de zece în satul Lada, din judeţul Teleorman, spune că reţeta pe care o propune tuturor cititorilor impact.ro e una foarte potrivită pentru perioada Postului Mare, iar prepararea sa se poate încheia în mai puţin de o oră, lăsând la final o impresie mai mult decât excelentă tuturor invitaţilor.

Preotul mai spune că fructele de mare sunt o altă excelentă opţiune în această perioadă din an, după cum deseori se trezeşte cu dorinţa de a mai degusta o supă-cremă de creveţi sau paste cu fructe de mare, despre care ne asigură că se prepară cu destulă uşurinţă.

Pasiunea pentru gătit a părintelui Florin Danu a pornit şi din nevoie, după cum el însuşi mărturiseşte.

„La 14 – 15 ani am plecat de acasă, mai întâi la liceu, la Turnu Măgurele, apoi la seminar. Aici avem servicii de făcut la bucătărie, prin natura locului.

Aşa că, uşor-uşor, am pornit de la gătitul de supravieţuire, la cel de azi. În seminar, cred că am realizat că pot face treabă bună când am constatat că toți îmi apreciază munca, în mod sincer. Însă, acum, acasă, soţia e cea care găteşte constant. Eu doar o mai ajut.

Lipsa de timp, vă spun foarte sincer, m-a îndepărtat de bucătărie. La care se adaugă şi talentul soţiei mele! Doar când îmi place să mai răsfăţ, atunci trec din nou la treabă”, recunoaşte preotul Florin Danu, care are trei copii, doi băieţi şi o fată.