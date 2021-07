Cum faci pâinea ”nor”, fără făină și fără carbohidrați. Ce secret are rețeta, de fapt

Știai că există o alternativă mai puțin nocivă și mult mai puțin calorică decât tradiționala pâine? Această pâine nu conține făină, deci este fără carbohidrați și gluten.

Cum faci pâinea ”nor”, fără făină și fără carbohidrați

În plus, este ideală de mâncat dimineața, la micul dejun, putând fi combinată cu alimente sărate, dar și dulci. Pâinea nor își are această denumire pentru că este foarte pufoasă. O felie din această pâine are doar 55 de calorii. Poți face cu ea sandvișuri diverse și te bucuri de un gust minunat, fără vinovăția caloriilor în plus.

Uite cum să faci pâine nor:

2 albușuri

1 ou

60 g cremă de brânză light

sare

3 g drojdie uscată.

Bate albușurile cu drojdia instant până devin tari, iar într-un bol separat amestecă oul întreg cu crema de brânză. Combină cele două compoziții și amestecă ușor cu o spatulă, astfel încât să nu elimini aerul din albușuri.

Pune o foaie de copt pe tava în care vei coace pâinea și pune cu lingura în tavă cinci forme rotunde din compoziție.

Lasă totul la cuptor cam 15 minute, la 170-180 de grade. Scoate tava și lasă pâinicile la răcit.

Dacă vrei, poți adăuga înlocuitor de zahăr în aluat și vei obține niște clătite pufoase pe care le poți servi cu gem fără zahăr, dacă ești la dietă.

Această pâinică are textura unui pandișpan pufos, însă dacă le coci ca pe niște pâinici, ele nu vor crește la fel de mult și vor semăna cu niște chifle ideale pentru a face sandvișuri sau pentru a le servi la micul dejun alături de un ou fiert.

Iată câteva rețete ideale pe care le poți face cu pâinicile nor

Ia două felii de pâine și unge-le cu puțină cremă de brânză. Adaugă frunze de spanac și felii subțiri de castravete pe o parte, iar pe cealaltă parte pune șuncă slabă de curcan și o frunză de salată. Pune feliile una peste alta și ai obținut un sandviș ideal pentru prânz, dacă vrei să slăbești.

Poți consuma aceste pâinici cu o lingură de unt de arahide. Sunt o sursă importantă de grăsimi sănătoasă și dacă nu exagerezi cu el, untul de arahide poate fi ideal în dieta ta, chiar și dacă încerci să slăbești.

Servește aceste pâinici cu cremă de brânză și fâșii de somon afumat, iar deasupra presară mărar. Un mic dejun delicios și plin de proteine.

Le poți servi cu magiun de prune fără zahăr, alături de un ceai, pentru o gustare sănătoasă în mijlocul zilei.