Cum explică mama Simonei Halep succesul răsunător al fiicei sale. Care este secretul sportivei

Simona Halep este o mândrie imensă pentru românii de pretutindeni, dar mai întâi a fost mândria familiei sale. Mama campioanei noastre a vorbit, în cadrul unui interviu, despre succesul răsunător de care are parte tânăra de o bună vreme încoace, când toate par că îi mers în strună. Cum și-a explicat reușitele la rând ale Simonei?

Simona Halep a intrat în istorie cu ocazia câștigului turneului londonez, fiind prima româncă ce a câștigat vreodată titlul. Pentru o țară întreagă este o emblemă de corectitudine(lucru care îl dovedește pe teren), frumusețe(datorită caracterului) și eleganță(venită din partea naturaleții și modestiei cu care acționează). Pentru familia sa însă…a fost, este și va fi, întâi de toate, aceeași fiică minunată.

Tania și Stere Halep, părinții sportivei, sunt mândrii din cale afară de reușitele sale. Mama Reginei de la Wimbledon a mărturisit cum a început visul frumos, așa cum l-au numit mulți, pe care îl trăiește acum Simona. Tania Halep a susținut că nu a fost un vis, ci o dorință. Simona a declarat în interviul de la Londra că mama ei i-a insuflat ideea câștigului turneului de la Wimbledon, astfel că nu a putut trăi fără să pună mâna pe titlul dorit. „Munca ei, determinarea, ambiţia, şi acolo cineva, sus, o iubeşte!”, a spus mama sportivei, conform bservator.tv

Mereu prezenți la cele mai importante evenimente, Tania și Stere Halep îi sunt cel mai mare sprijin din loja oficială. Aceștia o susțin nemărginit încă de când avea doar 4 ani și învăța pentru prima oară să țină o rachetă în mână.

„Astăzi am simţit adevărata victorie! În momentul de la Wimbledon am fost foarte emoţionat şi nu am putut să mă bucur cum m-am bucurat acum”

Stere Halep

„Nu numai că a devenit o jucătoare mare, copilul din ea, este o fiică minunată”

Tania Halep