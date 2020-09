Cum au apărut Traian Băsescu și iubitul Elenei Udrea, în ziua votului. Nimeni nu se aștepta la asta, chiar azi

Peste 18 milioane de români sunt așteptați la urne pentru a-și alege primarii, consilierii și președinții de Consiliu Județean. În total, peste 43.000 de funcții la stat sunt în joc la alegerile de astăzi, până la ora 21:00. Printre cei care au votat și au fost votați astăzi se numără și Traian Băsescu.

Traian Băsescu a candidat astăzi, din partea PMP, la un posibil al treilea mandat de Primar General al Capitalei. Lupta se dă între acesta și ceilalți candidați la aceeași funcție. Ceea ce a suprins astăzi, nu a fost prezența sa la urna de vot, ci cu cine s-a prezentat. Fostul președinte a mers să voteze cu nimeni altul, decât iubitul fostei sale protejate, Elena Udrea. După cum apar în poză, se pare că cei doi sunt chiar prietnei, sau cel puțin așa pare. Elena Udrea s-a dat de gol pe rețelele de socializare, anunțându-și opțiunea de vot. Ea declara pe contul său de facebook că:

”Am votat, gata! Ce noroc sa pot vota inca o data, a cata oara in 20 de ani🤔, cu cel mai bun! Si ce sansa pentru Bucuresti si pentru Romania! P.S. Am dat votul “pe vechi”. M-am saturat de tampenia asta, de 30 de ani incoace, sa votam “noul”. Nou nu inseamna neaparat si mai bun. Dimpotriva, s-a tot dovedit ca ce-i nou e din ce in ce mai prost si mai corupt…”, ascris Elena Udrea pe facebook.