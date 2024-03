Cum arată şi în ce zonă se află apartamentul din Bucureşti pentru care plăteşti 17.000 de euro chiria pe lună. Da, preţul este real! Are aproape 500 de mp

Să ai apartamente de închiriat într-o zonă bună a devenit chiar o afacere, de pe urma căreia poți câștiga bani frumoși. Ce ai zice, însă, dacă ai deține o proprietate pentru care chiriașii trebuie să scoată din buzunar 17.000 de euro pe lună, dacă vor să locuiască aici? Cum arată apartamentul de aproape 500 de mp.

Prețurile chiriilor au crescut substanțial în ultimii ani și asta o poate confirma orice persoană care locuiește în astfel de condiții, mai ales în Capitală. Totuși, un proprietar a reușit să șocheze cu prețul pe care îl cere celor care vor să stea acolo o lună: 17.000 de euro.

În timp ce alții dau această sumă pentru o mașină sau investesc în ceva de viitor, cei cărora le plac aroganțele îi scot banii aceștia din buzunar pentru a locui într-un apartament de lux. Este o proprietate de-a dreptul extravagantă, iar prețul este pe măsură.

Este vorba despre un penthouse situat în Floreasca, care are 480 de metri pătrați utili și trei locuri de parcare, facilități pe care mulți le urmăresc. Are o suprafață foarte mare, șase camere renovate modern și este situat într-una dintre cele mai scumpe zone din București, ceea ce explică prețul mult mai mare decât al altor proprietăți din zonă.

Există și locuințe care se dau în chirie la prețuri mult mai acceptabile, dar nu se ridică la nivelul acesteia. Este o casă de lux, la care unii nu își permit nici măcar să viseze. Ce se află înăuntru întrece orice imaginație.

Cu toate că suma solicitată poate fi considerată ridicată pentru mulți oameni, având în vedere că prețul unei garsoniere în zone precum Titan sau Berceni poate ajunge până la 50.000 de euro, proprietatea oferă o mulțime de beneficii. Pe lângă faptul că vine cu un design unic și 480 de metri pătrați utili, este amenajată după ultimele tendințe.

Chiria lunară poate depăși bugetul unui salariat cu venit minim pe economie, dar sigur există și persoane care își permit să plătească pentru un astfel de penthouse. Mulți oameni iubesc luxul, iar acest apartament este destinat exclusiv celor cu un gust special și cu pretenții de viață ridicate.

Penthouse-ul este situat în zona Floreasca, de unde se poate ajunge foarte ușor la restaurante, școli și centre comerciale. Tot aici se găsesc o mulțime de instituții importante și este o arie în care locuiesc o mulțime de persoane înstărite, semn că nu este pentru oricine.

Proprietatea are șase camere, inclusiv living, dormitoare, o terasă amenajată cu gust, dar și un dressing și spălătorie proprie, cum puține case au. În plus, cele trei locuri de parcare incluse în preț reprezintă un beneficiu adițional pentru rezidenții acestui penthouse, cărora nu le va lipsi nimic dacă aleg să se mute aici.

Toată casa are numai mobilier de înaltă calitate și piese scumpe. De aici nu lipsesc nici aerul condiționat sau încălzirea în pardoseală, precum și tâmplăria din aluminiu pripan, care costă o adevărată avere.

„Zona de zi se remarca prin mai multe elemente: de la mobilierul care creeaza o separare a zonei fata de hol si canapeaua gri ,totul are o doza de indrazneala si in acelasi timp formeaza un ansamblu echilibrat. Dormitorul matrimonial are si un dressing generos ,insa elementul surpriza ni-l ofera o priveliste impresionanta.

Zona Floreasca beneficiaza de un acces extrem de usor la toate punctele de interes importante ale orasului, fiind una dintre cele mai exclusiviste zone din partea de nord a Bucurestiului,restaurante,scoli si centre comerciale sunt doar cateva dintre atractiile zonei.

Penthouse-ul este echipat cu tehnologii moderne, inclusiv tâmplărie din aluminiu tripan, încălzire în pardoseală și sistem de aer condiționat. Automatizările avansate asigură un confort optim, iar ușa metalică și sistemul de securitate oferă o senzație de siguranță”, se arată în anunțul de închiriere.