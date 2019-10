Cum arată o zi din viața lui Horia Brenciu. ”Mă întâlnesc cu Andi Moisescu!” De când s-a întors la PRO TV, nu mai are nici timp să respire

Horia Brenciu a postat un mesaj extrem de așteptat de fanii săi. Cunoscutul cântăreț a mărturisit cum decurge o zi din viața sa. Acesta a menținut mai apoi o discuție cu prietenii din online legată de programul fiecăruia pentru ziua de azi. Cum au reacționat cei care îl urmăresc pe juratul de la Vocea României pe rețelele de socializare?

Horia Brenciu este foarte atent la cei care îi ascultă muzica și îi apreciază munca, astfel că își face de fiecare dată timp să discute cu fanii lui. Mai mult decât atât, juratul de la Vocea României are o atenție aparte la dorințele acestora, așa că le povestește mereu despre viața sa, precum a și făcut acum. Fanii i-au mulțumi pentru faptul că are o comunicare deosebită cu ei. „Nu un program așa frumos ca al tău! M-am convins..dacă mai era nevoie. Chiar ești un OM.. de mare show. Felicitări!”, „”Ești foarte bun în ceea ce faci!”, au fost doar câteva din comentariile primite de Horia Brenciu la ultima postare de pe o rețea de socializare.

Cunoscutul jurat de la Vocea României a mărturisit, pentru libertatea.ro, că în timpul în care a lipsit de la reumitul concurs de muzică a avut spectacole nenumărate, așa că nu i-a lipsit nici atunci „acțiunea”.

„Am făcut niște spectacole la Sala Palatului, am jurizat niște talente muzicale, elevii mei au mai câștigat niște concursuri… Am făcut o academie de arte, am mai primit cadou de la Dumnezeu un băiat. Ce să zic, m-am descurcat cum am putut. Și nu mă opresc aici, pentru că pe 18 decembrie, la Sala Palatului, o iau din nou de la capăt, cu o nouă producție intitulată “Sunt cine vreau să fiu”

Horia Brenciu