Cum arată mașina lui Liviu Vârciu, bolidul vechi de când era membru L.A.

De multe ori l-am auzit la televizor spunând că a împrumutat bani de la prietenul Nea Marin, ba chiar că a și întârziat cu restituirea lor. În urmă cu doi ani, recunoștea că are datorii mari, numai băncilor fiind obligat să plătească 200.000 de euro pentru un apartament. Și-a făcut o casă, apoi și-a băgat toți banii, și pe ai soției, în visul său: filmul ”Zăpadă, ceai și dragoste”. Afacerile i-au fost date peste cap, astfel că pentru alte pasiuni nu i-a mai rămas ”mărunt”, cum ar fi pentru o mașină nouă. Dar și cea de pe vremea L.A e bună, de asta ne asigură cele mai recente imagini cu Liviu Vârciu, la volanul celebrului automobil, acum îmbunătățit cu inițialele trupei imprimate pe tetiere.

Liviu Vârciu și-a făcut apariția în oraș la volanul unui Fiat Barchetta galben, marcă veche, dar dragă sufletului lui. Este chiar acea mașină pe care o folosea, în urmă cu două decenii, în clipul cunoscutei melodii ”Ochii tăi”, care avea să-l aducă în prim-planul lumii mondene autohtone. A recondiționat-o, i-a păstrat culoarea, dar a personalizat-o, pe tetiere regăsindu-se acum ”L.A”. Autoturismul nu costă mai mult de 3.000 de euro, mașina fiind considerată, de altel, cea mai ieftină decapotabilă.

Liviu Vârciu a fost surprins de fotoreporterii CanCan la farmacie. Îmbrăcat în pantaloni scurți și tricou, cu ochelari de soare și mască de protecție, prezentatorul TV a intrat și a ieșit rapid din farmacie. La ieșire, a fost întâmpinat de o nevoiașă, cu masca de protecție sub bărbie. Când a auzit cerințele femeii, Vârciu a și accelerat.

Problemele cu banii nu sunt de ieri, ci parcă Vârciu le-a avut dintotdeauna. În 2014, de exemplu, a ajuns la fundul sacului. În schimb, el este printre puținele persoane publice care recunosc faptul că nu face casă bună cu finanțele.

„E un credit bancar, pentru că apartamentul a fost luat printr-un credit. Am făcut un credit, nu am mai putut să plătesc, am fost executat silit, dar mi-am revenit. Am avut o discuție cu cei de la bancă și am căzut de comun acord la o sumă pe care trebuie să o plătesc pe lună, să nu pierd casa.

Nu am vrut să pierd casa. Mai am un an jumătate de achitat la casă și rămâne casa mea pentru că acolo stau părinții mei. Eu și restul populației din România trebuie să ne face credite să ne luăm case. Nu am moștenit nimic de la mama și de la tata”, spunea la acea vreme cântărețul.