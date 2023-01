Cum arată Loredana Groza fără niciun filtru. Asta e realitatea, de fapt, a fost dată de gol

Loredana Groza este una din cele mai comentate vedete de la noi. Celebra cântăreață a fost pusă la zid de nenumărate ori din cauza imaginii sale și a stilului vestimentar mult prea sexy. Mulți dintre români i-au mărturisit că a exagerat cu operațiile estetice, timp în care solista a subliniat că nu și-a făcut nicio schimbare drastică la medicul specialist. Cum arată blondina în realitate? O altă colegă de breaslă a dat-o de gol.

Loredana Groza este una din cele mai iubite artiste de la noi. Celebra cântăreață este și cea mai comentată dintre ele. Fosta jurată de la emisiunea ,,X Factor” a fost pusă la zid de nenumărate ori pentru imaginea pe care o expune.

Fanii o sprijină, dar gurile rele au mărturisit că multe din piesele vestimentare pe care le are în garderobă nu sunt potrivite vârstei sale. În timpul acesta, mulți dintre români s-au întrebat dacă vedeta a apelat sau nu la operații estetice sau dacă profită prea mult de filtrele de pe rețelele de socializare.

În vârstă de 52 de ani, solista este mândră de modul în care arată și nu se sfiește să se arate așa cum este. Cei care o iubesc au putut să o vadă fără nicio îmbunătățire, după ce Anca Țurcașiu a postat o fotografie alături de aceasta. Cele două artiste joacă împreună în musicalul ,,Mamma mia!”, motiv pentru care s-au întâlnit pentru câteva poze speciale.

Celebra cântăreață a mărturisit că a renunțat la produsele făinoase de 20 de ani, deși pâinea era alimentul ei preferat. De asemenea, fanii ei știu că aceasta face des sport și adoră să experimenteze noi activități care să îi pună sângele în mișcare chiar și în vacanță.

„Din păcate, am renunțat și la înghețată de peste 20 de ani, la pizza, la paste, la pâine, chiar dacă pâinea este mâncarea mea favorită, când cineva mă întreabă. În altă viață, poate că o să îmi doresc să am un asemenea metabolism în care să mănânc doar pâine și să nu am nicio problemă, să nu trebuiască să merg la sală.

În fiecare zi fac sport, dacă sunt plecată am cu mine ustensilele de făcut sport în cameră. Ori alerg, ori merg, fac activități fizice pentru că trebuie să pui sângele în mișcare, trebuie să pui mușchii în mișcare, nu doar mușchii minții sau ai gâtului”, a mărturisit Loredana Groza în urmă cu ceva timp.