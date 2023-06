Cum arăta Kate Middleton în copilărie. Imagine rară cu Prințesa de Wales când avea doar câțiva anișori

Kate Middleton, cunoscută drept Prințesa de Wales, a reușit să stârnească admirația oamenilor. Catherine Elizabeth Middleton a fost prima englezoaică care a cucerit titlul de prințesă. De-a lungul timpului, soția Prințului William a reușit să-i impresioneze pe oameni cu calitățile pe care le are. Recent, ducesa a reușit să atragă atenția oamenilor cu o poză din copilărie.

În mediul online circulă o fotografie cu Kate Middleton de când avea doar câțiva anișori. Fotografia o înfățișază pe Prințesa de Walles alături de tatăl acesteia. În doar câteva ore, postarea a strâns mii de like-uri și de aprecieri.

Fotografia a fost postată de ziua tatălui ducesei, Michael Francis Middleton. În rubrica de comentarii și-au făcut loc urările de bine. Oameni din lumea întreaga i-au urat acestuia ”La mulți ani”. În vârstă de 74 de ani, Michael Francis Middleton este un om de afaceri britanic.

Acesta s-a preocupat de educația copiilor săi, așa că a făcut tot posibilul ca aceștia să studieze la universități de renume. Kate Middleton a studiat la Universitatea St. Andrew din Fife, Scoția. Acolo, ducesa l-a întâlnit pe Prințul William.

„Când am întâlnit-o prima dată pe Kate, am știut că era ceva foarte special la ea și îmi doream să o cunosc mai bine, dar am ajuns să fim prieteni pentru o vreme”, a explicat prințul William în timpul unui interviu de Tom Bradby de la ITV New, potrivit people.com.