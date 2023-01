Cum arată garsoniera de 9 metri pătraţi închiriată cu 600 de euro. Pentru ce plătesc francezii atâţia bani

Un nou anunț imobiliar a reușit să facă înconjurul lumii. De această dată este vorba despre o garsonieră de 9 metri pătrați care a fost închiriată în Paris. Cei care au văzut anunțul au fost șocați de suma pe care au fost nevoiți să o scoată din buzunare cei care erau în căutarea unei locuințe. Mai exact, chiriașul trebuie să plătească 600 de euro pe lună pentru garsoniera în care încape doar strictul necesar. Iată cum arată interiorul!

În imobil încape doar strictul necesar: un pat, o masă mică și o chicinetă. Un detaliu care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte a fost legat de baie. Concret, dușul și toaleta se află în două dulapuri.

Internauții au privit lung imaginile filmate de o tânără din Statele Unite ale Americii care s-a mutat recent în garsoniera din Paris. Fata a susținut că are o plită, un fierbător și un frigider mic.

De asemenea, ea a mărturisit că a găsit totuși un spațiu pentru vase și unul pentru produsele alimentare. Deși mulți ar fi crezut că nu este posibil, tânăra se poate bucura și de un birou mic unde își poate face proiectele sau unde poate să muncească de acasă. Cu toate astea, aceasta a subliniat entuziasmată că are totuși parte de o priveliște superbă.

,,Intrăm pe aici, asta e ușa. Toate produsele mele de igienă sunt aici. Pe chiuvetă am cremă și alte lucruri. La stânga este zona de bucătărie. Am o mică plită, un fierbător și un frigider și asta e tot. Acolo jos țin vasele și sus am produse alimentare. Și dulapul meu… care e dezordonat. Patul meu mic. Aici am un mic birou.

Cu o vedere drăguță spre parc. Scaunul meu este și cuier pentru genți. Plantele mele… și dacă vă uitați cu atenție vedeți acolo, printre copaci, Turnul Eiffel. În spatele ușii cu numărul 1 avem toaleta.

Și în spatele ușii cu numărul 2, dușul, unde îmi țin și geamantanul. Astfel de apartamente, chiar și mai mici, se găsesc și în alte metropole scumpe – la Tokyo, Hong Kong și Londra. Și în România sunt de închiriat microapartamente. A ajuns faimos unul din Cluj, de 11 metri pătrați”, a susținut chiriașa.