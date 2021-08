Cum arată Elena Udrea în costum de baie la aproape 50 de ani. Fostul ministru i-a impresionat pe fani

Elena Udrea este în vacanță pe litoralul românesc, acolo unde se relaxează alături de iubitul ei, Adrian Alexandrov, de fiica lor și de mama sa.

Cum arată Elena Udrea în costum de baie la aproape 50 de ani

Deși are 47 de ani și a născut o fetiță, Elena Udrea arată la fel de bine ca pe vremuri. Vedeta s-a fotografiat într-un costum de baie, de data aceasta întreg.

A renunțat la costumele de baie minuscule pe care le afișa în trecut pentru a se bronza uniform. Acum, Elena Udrea a adoptat o ținută mai conservatoare. Ea a purtat un costum de baie din două piese, acum câteva zile, peste care și-a pus însă o rochie croșetată.

Acum, fostul ministru a ales să îmbrace un costum întreg, însă silueta ei a fost destul de vizibilă. Blonda arată mai bine ca niciodată, chiar dacă a născut.

Formele sale au atras privirile pe plajă. În plus, ea are mereu grijă la ce mănâncă și face mult sport, motiv pentru care nici nu lasă să se vadă că a născut sau că are vârsta pe care o are.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov au aniversat cinci ani de relație și au decis să sărbătorească evenimentul alături de fiica lor, Eva Maria, într-o vacanță la mare.

Ea apare în fotografii purtând un costum de baie întreg, cu steluțe. Fostul ministru a pozat alături de iubitul și de fiica ei, afișând un zâmbet imens, semn că se distrează de minune.

Adrian Alexandrov este mai mic cu 13 ani decât Elena Udrea. Cu toate astea, diferența de vârstă dintre cei doi nu le-a stat în cale în formarea unei familii.

Adrian Alexandrov, un tătic model

El a activat în lumea modellingului, iar acum se ocupă cu imobiliare. În plus, Adrian a fost alături de iubita lui când aceasta a stat în închisoare și a sprijinit-o mereu.