Cum arată Carmen Iohannis în costum de baie. Prima Doamnă pozează lipsită de inhibiții. Imagini senzaționale din tinerețe

Carmen Iohannis este acum o femeie în toată firea, apreciată pentru felul în care arată. Este în formă mare și asta o poate vedea oricine, dar puțini știu cum arăta ea în tinerețe. Iată cele mai interesante imagini cu prima doamnă în costum de baie, de pe vremea când nu se gândea că se va căsători cu viitorul președinte al României.

Carmen Iohannis, siluetă impresionantă în tinerețe

Carmen Iohannis este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Soția președintelui este apreciată drept un cadru didactic minunat, dar și pentru felul în care arată. Deși a trecut de 60 de ani, se menține în formă și are o siluetă de invidiat.

Prima Doamnă a României a arătat mereu bine, încă din tinerețe. Puțini o știu de pe vremea aceea, pentru că a fost mereu rezervată și discretă și nu a lăsat să se afle prea multe despre ea. Totuși, au ieșit la iveală imagini prețioase de pe vremea când era foarte tânără.

Carmen Iohannis se distra de minune cu prietenii la plajă și își etala corpul perfect. Era lipsită de inhibiții și nu o deranja dacă era fotografiată doar într-un costum de baie minuscul, ce îi punea în valoare trupul lipsit de imperfecțiuni.

Cum se menține Carmen Iohannis în formă

Se cunosc prea puține detalii despre Carmen Iohannis și cu atât mai puține când vine vorba despre viața privată. Nu îi place să se afirme prea mult, să iasă în evidență, ci este mereu rezervată și preferă să stea deoparte.

Nu a vorbit niciodată despre cum se menține în formă, despre dietele pe care le ține ca să nu se îngrașe. Totuși, ne putem da seama că este atentă la ce mănâncă, având în vedere că arată la fel ca în tinerețe și nu și-a pierdut formele și silueta de odinioară nici acum, la peste 60 de ani.

Are un stil de viață activ și mereu are ceva de făcut, mai ales la catedră. De mai multe ori, a fost văzută în timp ce se implica în activități în aer liber sau în timp ce făcea sport, semn că îi place să trăiască sănătos și să fie mereu activă, chiar dacă are deja o vârstă.