Cum arată astăzi Selena de la Candy. A fost colegă cu Cream și Giulia, dar acum e total schimbată FOTO

Multe trupe românești care au apărut în anii 2000 s-au destrămat între timp. Chiar dacă artiștii nu au mai urcat pe scenă ulterior, mulți dintre ei au continuat să cânte de plăcere. Printre ei se află și Selena de la Candy, care nu pare să se fi schimbat foarte mult după despărțirea de colegele ei, Giulia și Claudia.

Cum arată astăzi Selena de la Candy

După despărțirea de trupa Candy, Elena Vasilache, alias Selena, s-a mutat în Londra, unde și-a deschis propria afacere. Artista are o florărie din care își câștigă traiul în Marea Britanie, dar nu a putut sta departe de pasiunea ei, muzica.

Selena a absolvit Liceul Dinu Lipatti și ulterior UNATC, iar marea ei dragoste a rămas chiar și acum muzica. Uneori mai cântă, se filmează și postează imaginile pe rețelele de socializare. Se pare că nu s-a schimbat prea mult și fanii încă își aduc aminte că a făcut parte din trupa Candy atunci când o văd.

Apărută în anul 2000, trupa este înființată de Laurențiu Duță și îi are în componență pe Claudia Pavel, Giulia Anghelescu și Elena Vasilache (sub pseudonimul Selena). În același an apare primul album al trupei, numit Candy. La sfârșitul anului însă, Claudia Pavel părăsește trupa dedicându-se unei cariere solo, ulterior activând sub titulatura Cream. În 2001 apare cel de-al doilea album, O seară perfectă, în noua formulă Giulia, Selena și Monica Andrei.

Anul următor apare și al treilea album numit De vis, iar Selena părăsește formația. La începutul anului 2003 apare discul Best of Candy, iar în formula de duet Giulia și Monica, în vara aceluiași an apare albumul Poveste. La sfârșitul lui 2003 însă Giulia renunță la proiectul Candy. Formația e dizolvată și reconstituită de Monica, alături de alte trei colege: Elena Niciu, Andrada și Lucia Radu.

În 2004, se lansează albumul numit Clipa de azi. La sfârșitul anului 2004 însă trupa își schimbă din nou componența, Andrada și Lucia Radu părăsind trupa simultan, în locul lor venind alte 2 fete, una dintre ele fiind Monica Ene, fosta membră a trupelor Angels și Viva, și Teodora Mărginean, fosta membră a trupei Viva. Împreună lansează piesele Împreună și Candy, aceasta din urmă fiind și ultimul clip al trupei.