Cum arată Adrian Păduraru la 60 de ani. Actorul din “Declarație de dragoste” le-a cucerit pe românce în tinerețe

Wow, cum arată Adrian Păduraru la 60 de ani! Actorul se ține foarte bine, mai ales că pe 17 aprilie schimbă prefixul! Actorul se află izolat la domiciliul său, împreună cu familia, însă pregătește o petrecere de pomină, care se va ține însă pe…internet!

Cum arată actorul Adrian Păduraru la 60 de ani

”Sunt acasă, cu familia, în izolare. Din păcate, s-au anulat multe proiecte. Îmi aștept prietenii online, ca să vorbim la telefon”, a mărturisit artistul care împlinește 60 de ani, pentru clik.ro.

„Adrian este fericitul posesor al mai multor prieteni de suflet, care i-au pregătit o mare surpriză online, pe care o va află chiar în ziua în care își aniversează cei 60 de ani. Prietenii lui sunt departe însă se gândesc la el”, a mărturisit o sursă apropiată actorului, pentru click.ro.

Adrian Păduraru și Teodora Mareș, la cuțite

Actorul a fost nevoit să-și anuleze nu numai spectacolele de teatru, ci și deplasările și filmările pentru pelicula „Sabina”, în regia lui John Grooters, din distribuția căreia mai fac parte și alți artiști de calibru, Adrian Titieni și Șerban Pavlu.

Adrian Păduraru a dat lovitura, în urmă cu 35 de ani, cu rolul de licean îndrăgostit, în pelicula de succes „Declarație de dragoste”. De-abia acum s-a aflat că relația pe care a avut-o cu colega sa de filmpri, actrița Teodora Mareș, a fost una extrem de tensionată, la vremea aceea. L-au trebuit 30 de ani pentru a îngropa securea războiului și pentru a colabora din nou.

”Eu și Teodora nu ne suportam atunci. Orgoliile vârstei, eram nişte adolescenţi, iar toată lumea credea că suntem împreună. Noi eram la limită, aproape să ne batem, de ce, nu ştiu. Cine ştie ce era în capul nostru, erau orgolii sau concurenţă. Am mai lucrat apoi împreună, când ne-a venit mintea la cap, am mai avut şi alte proiecte, am prezentat şi un spectacol la Teatrul Naţional”, a recunoscut actorul.