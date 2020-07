Cum arată acum Ayan. Fiul Mihaelei Rădulescu le-a cucerit pe românce

Celebra vedetă de televiziune, Mihaela Rădulescu, se poate mândri cu fiul ei, ajuns acum la vârsta de 17 ani. Deja face furori pe rețelele de socializare și din ce în ce mai multți spun că seamănă cu un celebru actor, la aceeași vârstă.

Mihaela Rădulescu, în continuare aflată la Monaco, este foarte activă pe rețelele de socializare, postând diferite lucruri, evenimente și ipostaze inedite din viața de zi cu zi. Cea mai recentă postare a divei, de acum două zile, a făcut adevărate furori. Diva a decis să se mândrească cu Ayan, ajuns la 17 ani, un adevărat bărbat. Reacțiile și numărul de like-uri a crescut exponențial. Poza în care apare tânărul Ayan a fost însoțită și de un comentariu delicios pentru fanii vedetei.

”No pain, no food – house rules 🙂 Available for me too.. #workout with @ayanschwartzey #mybabyboy #bigboy #toobig 🙂 #everyday #discipline is #fun”, a scris Mihaela Rădulescu pe instagram.