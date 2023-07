Cum a slăbit un bărbat 12 kg în doar 24 de ore. Metoda periculoasă pe care nu o recomandă nimănui

Persoanele care se luptă cu kilogramele în plus, sunt tentate să apeleze la metode care le pot pune viața în pericol. Acesta este și cazul unui bărbat care a reușit să slăbească 12 kilograme în doar 24 de ore. Bărbatul susține că experimentul i-a pus viața în pericol și nu a meritat.

În 24 de ore, un bărbat a reușit să slăbească 12 kilograme. Tânărul recunoaște că a apelat la o metodă periculoasă, pentru care a avut nevoie de doar trei produse, care se găsesc în casa fiecărui om. Pe lângă pierderea unor kilograme, sportivul a vrut să demonstreze numărul de kilograme nu este relevant.

În încercarea sa de a dovedi că aparatul de cântărire a kilogramelor se înșeală, Ross Edgley, a decis să slăbească o cantitate considerabilă doar reducând procentul de apă din corpul său. Înainte de a face acest lucru, bărbatul s-a consultat cu un medic.

Tânărul a pornit de la raționamentul potrivit căruia, corpul este format din aproximativ 50 până la 70% apă. În acea zi, Ross Edgley a făcut o baie fierbinte, cu sare Epsom. Potrivit acestuia, baia l-a făcut să „transpire abundent”. În timpul experimentului, acesta s-a asigurat că pierde suficientă apă din corp. Un rol important l-a avut și apa cu diuretice.

Masa de prânz a constat în pudră verde, proteine ​​din zer și iaurt. Aceste produse au fost alese numai datorită conținutului lor ridicat de proteine, minerale și vitamine și conținutului scăzut de apă și carbohidrați , ceea ce ar facilita procesul de slăbire. În acea zi, tânărul a mers și la sală.

Tot în cursul aceleași zile, bărbatul a mers și la saună. Spre sfârșitul zilei, bărbatul a realizat că experimentul său a dat roade și că a pierdut 12 kilograme în 24 de ore.

Însă, nu a durat mult și acesta a pus înapoi numărul de kilograme slăbit. Ross Edgley nu recomandă persoanelor care vor să piardă kilograme, această metodă.

„Ceea ce am făcut a fost foarte periculos și a fost făcut în condiții foarte stricte, după ce am consultat un medic înainte de experiment. Acest lucru a fost doar pentru a dovedi că numărul de pe cântarul acelor de baie poate fluctua și are foarte puțin de-a face cu grăsimea corporală.

Trebuie să subliniez că, deși am slăbit 12 de kilograme în 24 de ore, absolut nimic din toate acestea nu a fost grăsime și le-am pus imediat înapoi în două ore după ce am terminat experimentul”.