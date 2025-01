Cum a slăbit cântăreața Minodora 40 de kilograme. Transformarea e vizibilă: ”Eram la un pas să fac diabet!”

Cântăreața Minodora, în vârstă de 46 de ani, a trecut printr-o transformare spectaculoasă, reușind să scape de 40 de kilograme. După ani de luptă cu kilogramele în plus, artista și-a atins obiectivul, ajungând la greutatea dorită și simțindu-se mai sănătoasă și mai încrezătoare ca niciodată.

Minodora a dezvăluit că, pentru a-și recăpăta silueta, a apelat la o operație de micșorare a stomacului. Această intervenție a reprezentat primul pas spre o viață mai sănătoasă, însă artista a subliniat importanța menținerii rezultatelor printr-o alimentație echilibrată.

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate. Eram la un pas să fac diabet, iar operaţia de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Mă opresc la 60 de kilograme”, a mărturisit Minodora într-un interviu pentru Wowbiz.

Decizia de a apela la această intervenție nu a fost una ușoară, însă sănătatea ei a fost o prioritate. Pe lângă riscurile legate de diabet, cântăreața a simțit nevoia de a-și schimba stilul de viață pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții.

După intervenția chirurgicală, Minodora a adoptat o dietă echilibrată, renunțând la excese și punând accent pe alimente sănătoase. În meniul său zilnic se regăsesc carne slabă, ouă, salate și legume, toate consumate cu moderație. Această schimbare i-a permis să slăbească treptat și să își mențină noua greutate.

Pe lângă transformarea fizică, Minodora a vorbit deschis despre relația sa cu publicul de-a lungul carierei sale. Deși kilogramele în plus au fost vizibile, acestea nu i-au afectat imaginea sau aprecierea din partea fanilor.

„Constat cu foarte mare plăcere că am foarte multe mesaje prin care oamenii îmi spun că le place de mine ca și om. Este cea mai mare realizare a mea, oamenii îmi spun că mă plac pentru caracterul meu, pentru faptul că nu am uitat de unde am plecat, pentru că sunt modestă. În final, ei îmi spun că m-au plăcut și când aveam 100 de kilograme, că nu a contat acest aspect.

Eu am fost iubită și cu 100 de kilograme, foarte norocoasă și binecuvântată mă consider. Eu nu am primit comentarii negative în legătură cu acest aspect, nu am avut probleme de acest gen în 20 de ani de carieră. Oamenii au apreciat valoarea umană, apoi valoarea mea ca și artist. Este mare lucru”, a declarat artista, potrivit Click!