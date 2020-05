Cum a reacționat Ana Maria Pantaze când a aflat cine a câștigat Românii au Talent. Mesajul croitoresei de la PRO TV

Radu Palaniță, mecanic de meserie, a câștigat marele premiu de la Românii au Talent. Desemnarea câștigătorui sezonulului cu numărul 10 i-a răscolit amintirile fostei câștigătoare a concursului din ediția cu numărul 9, Ana Maria Pantaze.

Reacția Anei Maria Pantaze la aflarea veștii câștigătorului Românii au Talent. Mesajul croitoresei de la PRO TV

Ana Maria Pantaze, câștigătoarea sezonului numărul 9 al emisiunii Românii au Talent a reacționat pe pagina sa de Fecbook după desemnarea câștigătorului sezonului numărul 10, în persdoana lui Radu Palaniță.

Astfel, Ana Maria Pantaze, croitoreasa câștigătoare a fostului sezon Românii au Talent, a scris un mesaj emoționant. ”Acum un an trăiam aceleași emotii, fără sa ma gândesc vreodată ca voi castiga. Felicitări #RaduPalanita! Felicitări tuturor concurenților! #romaniiautalent”, a fost reacția Anei Maria Pantaze la aflarea câștigătorului Românii au Talent. Radu Palaniță a rămas fără cuvinte când a auzit că a fost votat de public ca și câștigătorul celei de-a zecea ediți a Românii au Talent.

Radu Palaniță a rămas fără cuvinte când a auzit că a câștigat Românii au Talent

”Nu am cuvinte, nu mă așteptam absolut deloc! Ce să spun, am rămas fără cuvinte”, a declarat Radu Palaniță. Florin Călinescu a intuit talentul mecanicului Radu Palaniță încă de la începutul emisiunii, renumitul actor răsplătind-ul pe acesta cu un Golden Buzz.

”Radu, îți doresc o frumoasă carieră muzicală, dar ține-te și de cariera ta că îți povestește Andra cum e cu concertele acum. Asta e o dovadă pentru toți talentații, și de peste granițe. Lumea are talent. Radu, o să te trezești zilele următoare… Te văd ca un om cu picioarele pe pământ”, a declarat Florin Călinescu pentru cel căruia el i-a dat Golden Buzz.

Ana Maria Pantaze a câștigat încredere în ea odată cu câștigarea concursului de la PRO TV

Și Ana Maria Panteze a fost la fel șocată, ca și Radu Palaniță, la aflarea veștii că a câștigat concursul de talente.

„În momentul în care au anunţat câştigătorul, am fost şocată. Nu mă aşteptam să câştig. M-am bucurat de toată perioada petrecută alături de echipa Românii au talent şi că am ajuns până în finală. Acesta era deja un câştig uriaş pentru mine. De la Românii au talent am învăţat să cred mai mult în mine. Cele mai emoţionante momente au fost cele în care am urcat pe scenă. Viaţa mea nu s-a schimbat încă, probabil de acum înainte vor exista modificări“, declara Ana Maria Pantaze.