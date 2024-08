Cum a reacționat Ana Maria Bărbosu la decizia TAS: „Sunt foarte fericită”. Ce așteaptă gimnasta acum

Gimnasta Ana Maria Bărbosu, care a obținut medalia de bronz la sol în urma memoriului făcut la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), le-a mulțumit celor care i-au fost alături în această perioadă.

Ana Maria Bărbosu a avut o reacţie emoţionantă după ce a aflat decizia TAS prin care va primi înapoi medalia de bronz de la sol, pierdută luni, 5 august 2024. Rivala Jordan Chiles a făcut contestaţie şi a primit o notă mai mare din partea arbitrilor, care i-a permis să pună mâna pe bronz. Prin urmare, gimnasta din România a mers la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, acuzând că echipa din Statele Unite a depus contestaţia după timpul regulamentar.

Federația Română de Gimnastică a anunțat, sâmbătă seară, 10 august 2024, că TAS a decis ca medalia de bronz la sol, la Jocurile Olimpice de la Paris, să revină sportivei Ana Maria Bărbosu.

Sportiva a avut luni, 5 august 2024, bronzul pentru 30 de secunde, însă juriul a acceptat contestația americancei Jordan Chiles, căreia i-au mărit nota și au urcat-o peste româncă.

Conform verdictului TAS, Jordan Chiles a depus prea târziu contestația și astfel ar trebui să i se retragă medalia de bronz. Pe de altă parte, cererea în cazul Sabrinei Voinea, care a fost depunctată după ce ar fi depășit covorul în timpul exercițiului, a fost respinsă și încheie competiţia pe locul 4.

Ana Maria Bărbosu şi Sabrina Maneca Voinea au izbucnit în lacrimi după finala de la sol, în care, pentru câteva minute, România a avut medalia de bronz.

”A fost o finală la care nu mă aşteptam. În primul rând am plâns două zile încontinuu până acum pentru că am ajuns în finală şi m am gândit că mai bine plâng înainte de finală… şi când am văzut că am făcut cel mai bun exerciţiu de la această competiţie, am fost foarte mândră de mine. Şi sunt în continuare.

Când am văzut că sunt pe 3 m-am gândit că duc din nou România pe podium la Olimpiadă la gimnastică. Şi apoi a fost decizia arbitrilor să schimbe chestia asta. Cam multe se întâmplă. Sunt dezamăgită de această decizie şi nu vreţi să ştiţi ce este în inima mea”, a precizat Ana Maria la zona mixtă.