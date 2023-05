Cum a primit salariul un șofer român de TIR după ce a anunțat că își dă demisia. A făcut totul public!

Șoferii de TIR sunt tot mai greu de angajat atât în România, precum și în străinătate. Cum a primit salariul un șofer român de TIR după ce a anunțat că își dă demisia, iar patronul probabil că s-a supărat pe el. A făcut totul public.

Un șofer de TIR din Arad îl acuză pe patronul pentru care a muncit și din a cărui firmă a demisionat că l-a umilit, plătindu-i salariul în monede de 50 de bani şi bancnote de 1 leu.

Pe de altă parte patronul firmei susține că sunt bani românești și că nu a greșit cu nimic.

Șoferul de TIR a postat o fotografie cu cutia de carton cu banii mărunți pe Facebook alături de un comentariu mai mult decât acid.

De partea celalată, patronul firmei de transport spune că nu se simte vinovat cu nimic și că are toate actele, făcându-și datoria față de agajat.

„În legătură cu șoferul care mi-a făcut reclama vreau să vă spun că am ștatele de plată la zi semnate, am avut control două zile și jumătate de la ITM și nu m-au găsit cu nimic în neregulă. Am avut o discuție cu șoferul de la un camion zgâriat, lovit și de la consumul de motorină. Trei luni de zile a fost angajat. A zis că nu i-am dat banii. Am toate actele care dovedesc că l-am plătit.

Da recunosc, sigur că da i-am dat bani mărunți, doar sunt românești. Puteam să-i dau de un ban sau cinci bani. De un leu am mai dat și la alții, le dau ce îmi dă banca. Am 48 de angajați nu sunt doar bani mari. Eu am firma de 30 de ani. Banii care i-am dat reprezintă salariul pe ultima lună. El umblă din firmă în firmă și face șmecherii, unde poate stă, unde nu pleacă. Eu am experiență la șoferi și mă prind repede”, a declarat patronul firmei de transport din Arad.