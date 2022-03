Cum a fost un român ademenit să investească în criptomonede. Ce înșelătorie a descoperit, din câteva întrebări

OK, am cautat eu pe site-ul lor oficial, la Termeni si Conditii figureaza compania Quanto International Consulting SRL, CUI 41818466, o firma cu venituri de cca. 23.000 euro venituri si o pierdere nega de 3 ori MAI MARE. Capital social 200 lei, total capitaluri companie -295.170 lei (a se citi corect, MINUS). Actionarul este un domn din comuna Visina in varsta de 62 ani iar administratorul firmei un tanar de 30 ani nascut in localitatea Gostavatu, care are la studii doar colegiul A.I. Cuza din Corabia, Olt. Fara studii superioare, dar este HEAD OF TRADING. Vedeti cifrele publice atasate in postare. La toate acestea, evident … vocea sigura de la telefon nu a avut explicatii …”, a continuat Guda.