Cum a cucerit-o Victor Cornea pe Andreea Bălan, de fapt. Asta a convins-o să îi acorde o șansă

După mai multe eșecuri în dragoste, Andreea Bălan iubește din nou. A confirmat relația cu partenerul său în urmă cu circa două luni de zile. Blondina a dezvăluit acum cu ce a cucerit-o Victor Cornea, de fapt. Gestul tenismenului a convins-o să îi acorde o șansă. Foto

După divorțul de tatăl celor două fiice pe care le are, Andreea Bălan a decis să își dea frâu liber sentimentelor în dreptul lui Victor Cornea, un jucător de tenis de 29 de ani, care se află pe locul 1212 ATP, în clasamentul de simplu și pe 84 în cel de dublu.

Fosta cântăreață din trupa Andre a confirmat oficial relația cu tenismenul în luna iunie a anului curent. Relația sa a fost intens criticată în spațiul public, astfel încât până într-un punct cei doi parteneri au refuzat să vorbească public despre legătura lor specială.

În urmă cu puțin timp, frumoasa blondină a făcut public, în cadrul unei emisiuni televizate, modul în care s-a cunoscut cu Victor Cornea. Puțini știu cum au ajuns cei doi iubiți să formeze un cuplu, însă acum totul este public. Fanii cuplului sunt fericiți până peste cap.

Totul a început într-una dintre edițiile Xtra Show Night, când Andreea Bălan a vorbit despre spiritualitate. Prezentatorii emisiunii au ascultat, în liniște perfectă, perspectiva blondinei asupra acestui subiect. Ulterior, ea a decupat filmulețul și l-a publicat pe contul său de Instagram.

Materialul video a devenit viral, în scurt timp atingând un număr de 1,5 milioane de vizualizări. Pentru că Victor Cornea urmărea zona de spiritualitate, clipul i-a apărut în feed, iar el l-a urmărit. I-a comentat, apoi, la postare: «Felicitări, Andreea, ești genială».

„De obicei, nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu că sunt frumoasă, că nu mă interesează. Când mi se scrie să fiu cucerită, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea, apoi am început să vorbim”, a dezvăluit Andreea Bălan, la Xtra Night Show.