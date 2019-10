Cum a comentat Oana Zăvoranu imaginile în care soţul ei e cu o altă femeie. Actriţa din Sacrificiul a răbufnit

Oana Zăvoranu s-a aflat într-o ipostază mai delicată zilele acestea. Actrița a reacționat la o fotografieîn care soțul său apare alături de o altă femeie. Ce a avut de spus Diva din „Sacrificiul” despre imagini?

Oana Zăvoranu, comentariu la imaginile cu soțul ei alături de altă femeie

Diva din serialul „Sacrificiul” a fost pusă într-o ipostază mai delicată. După ce ieri imginile cu soțul Oanei au apărut peste tot în presă, azi vine reacția actriței. Alex a fost suprins în timp ce o mângâia cam tandru pe colega sa de la sală. De asemenea, privirile aruncate și gesturile dintre ei emanau și ele ceva mai mult decât o simplă prietenie. ”

Ce nebunie? Nu mai are voie Alex să bea o cafea cu o amică de la sală? Pai unde trăim, în padure? Și eu am amici bărbați cu care ies la cafele. Asta înseamnă ce? Că ne înșelăm? Nu terminați odată cu prostiile?”, a declarat Oana, pentru Viva, despre pozele în care soțul său mângâia altă femeie. Se pare că Diva știe ce are acasă și nu-și face nicio grijă cu privire la loialitatea partenerului de viață. Mai mult decât atât, este atât de sigură pe iubirea pe care i-o poartă Alex încât îi oferă libertate totală și nu exagerează cu geloziile, deși poate mulți ar crede contrariu, dat fiind faptul că este o femeie efervescentă.

„Nu aş fi crezut că poate avea atâta influenţă asupra mea”

Oana și Alex sunt ambii la a doua căsătorie, mariaj care speră că va fi și ultimul. Palestinianul Alex i-a picat cu tronc vedetei noastre și a ajuns în cele din urmă să-i devină soț. Cei doi și-au unit destinele în 2016, după un scandal amoros în toată regula, mai apoi apele s-au calmat.