Cum a caracterizat-o Dumitru Dragomir pe Delia Budeanu, după moartea celebrei doamne a Televiziunii Române

În urmă cu doar câteva zile, Delia Budeanu, cea mai cunoscută crainică din istoria Televiziunii Române, a murit.

Celebra doamnă a Televiziunii Române, care a lucrat aproximativ 30 de ani la postul public din țara noastră, avea 78 de ani în momentul în care și-a găsit sfârșitul.

Prieten de când era foarte tânăr cu Delia Budeanu, Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit la Fanatik despre moartea fostei crainice din TVR.

A depus o coroană de flori la căpătâiul vedetei

În cadrul declarației pe care a făcut-o, Mitică Dragomir a caracterizat-o pe Delia Budeanu și a dezvăluit că a mers și a depus o coroană de flori la biserica în care trupul fostei vedete din Televiziunea Română a fost depus.

„Eu am cunoscut-o de când trăia și tatăl. Noi am fost prieteni. Copiii noștri au fost foarte buni prieteni. Ea a fost o frumusețe, o femeie deșteaptă și cuminte. A avut toate calitățile. Delia era de o frumusețe rară, de o deșteptăciune… A învățat carte, era de o seriozitate neîntâlnită, dădea sfaturi frumoase. Era o doamnă și cu asta spun totul. Dumnezeu să o odihnească.

Vezi, de multe ori Dumnezeu face nedreptăți. Dumnezeu s-o aibă în pază și s-a odihnească. Familiei îi transmit condoleanțe. Am dus coroane și eu, și fiul meu. Am fost la biserica unde a fost depusă. Am dus flori, coroane”, a spus Dumitru Dragomir.