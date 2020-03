Cum a cântat Aurel Tămaș cu poza iubitei tinere pe scenă. Cine este soția artistului

A venit momentuș când recunoscutul cântăreț, Aurel Tămaș, nu mai poate să țină ascunsă povestea de dragoste pe care o trăiește alături de frumoasa Eliza Ancău, o tânără de 27 de ani.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani a făcut publice câteva fotografii realizate în timpul unui concert susținut în Italia în care apare, pe un panou publicitar, imaginea femeii care l-a fermecat. Deși susține cu tărie că între ei nu ar exista ceva mai mult decât o simplă amiciție, dovezile că tânăra fermecătoare îi este din ce în ce mai dragă se adună.

„Am alte treburi mai importante de făcut, nu să vorbesc despre viaţa mea personală. Ce treabă aveţi voi? Dacă dumneavoastră credeți că am divorțat e foarte bine, dar eu nu cred. Sincer, nu știu cum a apărut știrea asta, eu apreciez cancanul de calitate, nu minciuna. Nu am divorțat, nu sunt despărțit. Viața mea privată e privată și sunt un om destul de așezat mental. Am un copil mare, nu sunt un ciuri-buri să-mi ridic poalele în cap. Oricum nu e prima dată când se scrie că eu divorțez, au mai scris de vreo patru ori până acum. De unii scriu ca au murit, de mine ca am divorțat! O să-i invit la cheful de divorț”, riposta Aurel Tămaş, potrivit click.ro.