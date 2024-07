Cum a apărut Oana Roman la nunta Andei Adam. Rochia decupată a vedetei i-a lăsat pe toți mască

Oana Roman este foarte cunoscută în mediul online și nu ezită niciodată să împărtășească cu cei de acasă momente din viața ei. Motiv pentru care acest lucru s-a întâmplat și recent, după ce a fost prezentă la nunta Andei Adam. Cum a apărut Oana Roman la nunta Andei Adam?

Vedeta, cunoscută pentru prezența sa activă pe rețelele de socializare, este în centrul atenției din nou, după apariția sa spectaculoasă la nunta Andei Adam. Vedeta, mereu în pas cu moda și tendințele, a captat privirile tuturor purtând o rochie mov, elegantă și sofisticată, cu o crapă seducătoare pe picior. O pereche de pantofi superbă, care i-a ieșit foarte mult în evidență, a completat perfect ținuta sa plină de stil.

În ceea ce privește coafura, Oana a optat pentru un coc elegant, care i-a accentuat frumusețea naturală și eleganța. Cerceii lungi pe care i-a purtat au completat perfect look-ul său, aducând un plus de rafinament și strălucire întregii apariții.

Oana Roman a reușit să scape de mai mult de 20 de kilograme și este foarte mândră de procesul ei. Cu toate că de-a lungul timpului au existat și persoane care nu au susținut-o sau care nu s-au comportat adecvat cu ea, vedeta nu a băgat în seamă gurile rele.

Vedeta a explicat că din cauza unei operații abdominale grave, efectuată în urma complicațiilor după naștere, nu poate să practice sporturi care implică folosirea mușchilor abdominali din cauza riscului mare de complicații. Ea nu poate merge la sală, nu are voie să alerge, singura activitate fizică pe care o poate face este mersul pe jos. Drept urmare, singura opțiune pentru ea sunt procedurile non-invazive, pentru a evita riscurile pentru sănătate.

„Eu nu pot să fac sport, pentru că am avut o operație foarte gravă după ce am născut, era să mor, am o operație foarte mare la abdomen, ceea ce îmi interzice să fac mișcări prin care să-mi folosesc mușchii abdominali, pentru că am risc de complicații foarte mari. Deci eu nu pot să merg la sală, nu am voie nici să alerg, pot să merg pe jos, ăsta e singurul lucru pe care pot să-l fac. De asta singura variantă pentru mine sunt procedurile, ca să nu-mi pun viața în pericol”, a spus vedeta.