Cum a ajuns un român să se distreze cu Rihanna în Turcia. Norocul lui chiar a fost chior! VIDEO

Rihanna a făcut poze și s-a distrat pe cinste cu un grup de români la Istanbul, după ce l-a confundat pe unul dintre ei cu actorul care l-a interpretat pe Suleyman Magnificul.

Astfel, artista a ajuns în preajma românilor, după ce o prietenă care o însoțea l-a confundat prima pe român cu actorul în cauză. Așa că în seara de 5 noiembrie, românul ce se afla la un restaurant în Istanbul a trăit momentul vieții lui atunci când artista a venit să facă poze cu el.

Astfel, grupul de constănțeni a ajuns vineri seara într-un restaurant recomandat de prieteni, iar unul dintre ei, pe nume Andrei Iacob, antrenor de tenis, a fost abordat la masă de o femeie de origine americană care l-a rugat să facă o poză împreună.

De fapt, femeia crezuse că el este actorul turc Halit Ergenç, cel care l-a interpretat pe sultanul Suleyman. Iar după ce și-a dat seama de confuzia făcută, și-a chemat și o prietenă să îi arate asemănarea dintre român și actor. Doar că prietena în cauză era chiar Rihanna, care nu s-a abținut nici ea să se fotografieze cu „sosia“ lui Suleyman Magnificul, a notat Focus Express.

Apoi, constănțenii au petrecut împreună cu celebra artistă de talie mondială, cu care au și cântat împreună.

Despre Rihanna

Rihanna este o cântăreață, actriță, femeie de afaceri, model, designer vestimentar din Barbados. Aceasta a debutat în anul 2005 prin intermediul discului single „Pon de Replay” care a ocupat poziția a doua în clasamentul Billboard Hot 100. Apoi, piesa a fost inclusă pe primul album al interpretei, intitulat Music of the Sun, care a fost lansat în vara aceluiași an.

Discul are o mixtură între stilurile pop, reggae și dancehall, ce se evidențiază prin intermediul unor influențe preluate din muzica caraibiană.

În primăvara anului 2006, Rihanna promovarea unui nou album de studio, A Girl Like Me, ce avea să devină un succes comercial, vânzându-se în peste un milion de exemplare numai în S.U.A. Amintim că în anul 2016 Rihanna a susținut un concert și în România, în Piața Constituției, în fața a peste 40.000 de persoane, ca parte din turneul “AntiWorld Tour”.