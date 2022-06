Cum a ajuns un român în Grecia cu doar 30 de lei pentru drum: „E la îndemâna oricui“

Cum a ajuns un român în Grecia cu numai 30 de lei pentru drum. Românii sunt mereu inventivi și găsesc soluții în orice situație, așa cum este și cazul unui bărbat care a dorit să ajungă în Ellada cu mai puțini bani chiar și decât pe un taxi în oraș sau decât pe un abonament săptămânal pentru mijloacele de transport în comun.

Turistul român a povestit pe rețelele sociale cum a reușit să meargă până în Grecia plătind numai șase euro pe drum. El a mers cu mașina electrică sute de kilometri fără a plăti la stațiile de încărcare rapidă. El și-a încărcat mașina numai acolo unde era gratuit, astfel că singurii bani cheltuiți au fost cei dați pe taxele de drum spre Grecia.

Bărbatul în cauză a mai explicat și cât de des a încărcat mașina și câte opriri a fost nevoit să facă în acest sens. În plus, dacă încărcările nu depășesc un timp anume, ele sunt gratis.

Ţin să menţionez că încărcările din Ruse şi Botevgrad puteam să nu le fac, ajungeam fără probleme la destinaţii, dar fiind zona muntoasă nu am vrut să risc, am ajuns cu 70-90 km autonomie la fiecare punct de încărcare.”, a notat turistul român pe Facebook.

Turistul a optat pentru modul Eco al mașinii, pentru a ține sub control consumul de energie.

„L-am dezactivat doar când am avut nevoie să depăşesc sau să urc în zona muntoasă. Fără mod Eco consumul este cu totul altul, maşina are un consum decent în mod Eco la drum întins şi viteze până în 90-95km/h. Peste vitezele astea consumul creşte considerabil!”, a explicat el.

Prin urmare, dacă ești posesor de mașină electrică și urmezi exemplul de mai sus, poți călători și tu până în Grecia aproape gratis. Conform postării turistului român care a făcut acest experiment, vei plăti bani doar pentru taxele de drum.

„Costuri. Vignieta Bulgaria (eu am luat pe un an 97 leva, urmează să mai vin în Grecia în iulie şi mai plec în Turcia în iunie şi august deci am preferat să iau pe un an).

Trei porţiuni de autostradă în Grecia unde se plăteşte: prima după vama Bulgaria/ Grecia de 2 euro. Un euro următoarea şi respectiv 0.30 euro ultima, În total 3.30 euro. În total cost Bucureşti-Kallithea, 6 euro: 3.30 euro autostrada Grecia, 2.5 euro încărcat Eldrive”.