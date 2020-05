Răzvan Petrariu, fostul portar al echipei FC Voluntari, a uimit pe toată lumea, în vara lui 2019, când a decis să lase fotbalul şi să plece în Statele Unite ale Americii, unde avea să lucreze cu totul altceva.

Cum a ajuns un fotbalist român să lucreze în State ca “delivery boy”. Câți bani câștigă într-o singură lună

Răzvan Petrariu, în vârstă de 25 de ani, a câştigat Cupa și Supercupa României, însă acest lucru nu l-a oprit să plece la muncă în SUA, scrie digisport.ro. Incertitudinea din fotbalul din România l-au determinat să se lase de sport şi să înceapă un capitol nou în viața sa, în Chicago, SUA.

Acum, Răzvan Petrariu livrează mâncare și alte produse la domiciliul clientului și spune că este foarte mulțumit de munca pe care o prestează. Fosul portar vrea să îşi ia permisul de conducere și să devină șofer de TIR.

Fotbalistul român s-a stabilit în Chicago

„Sunt acasă, în Chicago. Aici m-am stabilit. Momentan fac delivery, pentru că nu pot să-mi iau permisele pentru TIR, pentru ce vreau eu să fac. Cu nebunia asta de virus s-au închis toate. Eu fac chestia asta de trei săptămâni. Salariul lunar este undeva la 5.000-6.000 de dolari. Pentru mine este ok. E foarte bine, mai bine decât mă așteptam. Port mască, fac cumpărăturile de la supermarket pentru oameni. Se câștigă foarte bine. Lucrez cum vreau, am mașina mea. De exemplu, dacă nu prind o cursă de cât vreau eu, nu plec de acasă„, a declarat Răzvan Petrariu.

Fostului fotbalist nu îi pare rău de schimbarea făcută. Nu îi pare că a dat fotbalul din România pe munca pe care o face, deocamdată, în SUA. „Având în vedere cum e situația acum cu fotbalul, da. Și aici e altă viața. Depinzi de tine și de cât muncești. Nu depinzi nici de antrenor, nici de președinți. Dacă eu vreau să muncesc mult o săptămână, am bani de vacanță. Dacă nu, nu am. Totul se rezumă la ceea ce vrei să faci„, a mai spus Răzvan Petrariu.

Ce nu i-a convenit în fotbal lui Răzvan Petrariu

Jucătorul a povestit ce îl nemulţumea la fotbalul de la noi din ţară. „Da. La fotbal venea un antrenor, care te plăcea, iar apoi venea altul și te trimitea la echipa a doua. Și acum, cu salariile în România, situația e la pământ. Am vorbit și cu foștii colegi de la Voluntari. Știu că s-au luat măsuri și la ei și mai aveau și ceva restanțe„, a povestit Răzvan Petrariu.

Răzvan Petrariunu este deranjat că a ajuns la munca de jos. „Eu fac un job de jos, nu te gândi că merg la costum. Cum e considerată la noi treaba cu delivery, așa e și aici. Americanii îl consideră un job prost plătit, cu multă muncă. Sunt foarte puțini americani care să facă treaba asta, plus Uber, plus ca taximetrist. Nu știu dacă găsești taximetriști americani aici, în Chicago. Ori sunt la birou, ori dorm sub poduri„, a mai spus portarul român, adăugând că nu s-ar mai întoarce să joace fotbal în România.