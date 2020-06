Cum a ajuns să arate Cosmin Olăroiu la 51 de ani. Planul fabulos pus acum la cale de cel mai bine plătit antrenor român

Cosmin Olăroiu este cel mai de succes antrenor român al ultimilor ani, depășindu-l chiar și pe marele Mircea Lucescu după performanțele reușite la arabi și la chinezi

Planul pus la cale de Cosmin Olăroiu în România

Cu un salariu incredibil în ultimii ani din țările arabe și din China, undeva la 5 milioane de euro, Cosmin Olăroiu a decis să facă o investiție masivă în România. Mai exact, pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia. Antrenorul român care pregătește o formație din China va investi 20 de milioane de euro.

”Perioada pe care am petrecut-o în afara ţării, care este destul de mare, undeva la peste 20 de ani, mi-a permis să văd foarte multe lucruri.

Chiar foarte multe lucruri frumoase, interesante, din care mi-am dorit tot timpul să aduc şi în România. Şi să încep ceva care să aducă un plus de valoare pieţei autohtone. Tot timpul am preferat să investesc bani mulți în România”, a spus tehnicianul la Look Sport.

Fiul său se ocupă de investiția din Mamaia

Cosmin Olăroiu a dezvăluit că nu a vrut să investească într-un proiect imobiliard în Dubai, chiar în această perioadă: „Mi s-a oferit această oportunitate, însă am refuzat, din mai multe motive. În primul rând, era un proiect început de altcineva şi cu alţi arhitecţi, cu o altă viziune în care practic nu mă regăseam.

Şi tot ce am încercat să fac a fost să aduc un plus. Tot timpul am preferat să investesc bani mulţi în România. Dacă va fi o afacere, la sfârşit va fi o afacere, ca să mă înţelegeţi, nu sunt afacerile mele. Eu sunt purtător de cuvânt. Ştii ale cui sunt afacerile, nu sunt ale mele, eu sunt doar un purtător de cuvânt. Dacă există un profit acela va merge la adevăratul patron. Din ce câştig eu reuşesc să trăiesc decent câţi ani mai am de trăit.

Însă ştii foarte bine că patronul adevărat, cel care se va ocupa şi va continua aceste lucruri, e profitul lui, banii merg la el nu la mine, fiul meu, eu sunt doar purtător de cuvânt”, a încheiat tehnicianul.