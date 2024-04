Ana Odagiu provine dintr-o familie de artiști și din copilărie a avut o afinitate pentru muzică, ea îmbinând ulterior actoria cu notele muzicale. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Ana ne-a povestit că traseul ei în viață a fost radical schimbat în ultimele luni din clasa a XII-a. Simte prin toți meseria pe care și-a ales-o și ne-a mărturisit că a făcut cea mai bună alegere. Actrița ne-a spus că interacționează foarte bine cu copiii pe platourile de filmare de la „Bravo, tată”, serial difuzat duminică seara la Antena 1, dar în ceea ce privește mărirea familiei nu a luat încă o hotărâre.

Ana Odagiu și-a transformat pasiunea pentru teatru și muzică în job și este fericită cu alegerea făcută. Actrița recunoaște că a întâmpinat și momente dificile în carieră, când a fost la un pas să renunțe, însă “semnele” primite au determinat-o să își continue cariera aleasă.

Pe Ana Odagiu o puteți vedea atât în piese de teatru, cât și pe micul ecran în serialul Bravo, tată, unde pe lângă actori consacrați filmează și cu copiii talentați. Actrița nu este la prima experiență de acest gen, așa că lucrurile merg foarte bine.

“Da, am lucrat cu copii. Sora mea e mai mică cu 10 ani, deci a trebuit tot timpul să găsesc metode de a ajunge la copii, am făcut și tot felul de cursuri cu copii, sunt obișnuită cu ei. Mă pasionează copiii dacă nu sunt ai mei și îmi place să cresc copiii altora în general. Am foarte multă răbdare, ăsta cred că e atuul”, a declarat, pentru Playtech Știri, Ana Odagiu.