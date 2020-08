Cu cine se iubea Daciana Sârbu atunci când l-a cunoscut pe Victor Ponta. El era un bărbat însurat

S-au cunoscut pe scena politică a României, s-au îndrăgostit, și au decis să rămână împreună, chiar dacă la acea vreme el era însurat. Daciana Sârbu și Victor Ponta, căci despre ei este vorba, „au dat din casă“ câteva detalii despre începuturile lor împreună. Cu cine s-a iubit actuala soție a politicianului, înainte de-al cunoaște, aflați în paragrafele următoare.

Povestea de dragoste dintre Daciana Sârbu și Victor Ponta

A fost o vreme când amândoi activau în lumea politică, însă ea a decis să se retragă pentru a se ocupa de afacerea familiei, de care este tare mândră și care are succes. Victor Ponta și-a continuat cariera politică, fiind, în prezent, liderul grupării Pro România.

„Eu am cunoscut-o pe Daciana în politică, a fost europarlamentar înainte de a fi fiica lui Ilie Sârbu sau soţia mea“, spunea cu ani de zile în urmă Ponta.

Acum acesta a revenit cu detalii și a dezvăluit cum a cunoscut-o pe cea care i-a devenit soție și alături de care are o fetiță de care este foarte mândru.

Potrivit spuselor sale, politicianul a întâlnit-o pe Daciana Sârbu în partidul din care făcea parte la acea vreme, și anume PSD. Cei doi s-au împrietenit repede, iar de la prietenie la iubire a fost un singur pas. Întâmplarea face că la acea vreme Ponta era însurat cu Roxana, cu care are un băiat pe nume Andrei. Nici Daciana nu era o femeie liberă, trăind o poveste de dragoste cu un voleibalist.

Victor Ponta şi Daciana Sârbu s-au cununat în anul 2010 la ambasada României din Beijing, iar la evenimentul restrâns au participat doar câţiva prieteni apropiați cuplului.

Actuala soție a politicianului s-ar fi iubit cu Tudor Chirilă

Înainte de Victor Ponta, blondina a mai avut câteva relații, dar care nu s-au concretizat. Daciana Sârbu s-ar fi iubit cu prezentatorul TV, Mihai Morar, și cu Tudor Chirilă, jurat la „Vocea României“.

„L-am cunoscut în vară, când l-am rugat să mă ajute cu bilete la «Vreau să mă întorc bărbat». Spectacolul a fost fascinant şi mi-am spus că ar trebui să îl cunosc mai bine pe Tudor. Ceea ce s-a şi intamplat. E foarte talentat şi deştept, nu e fiţos şi pot să discut cu el aproape orice“, povestea actuala soție a lui Ponta, în urmă cu mulți ani.

Declarațiile acesteia despre cântăreț nu s-au oprit însă aici: „Fără să spun nimănui, am pus busuioc sub pernă în noaptea de Bobotează ca să-mi visez ursitul, dar am avut coşmaruri. Mi-a plăcut foarte mult Tudor Chirilă, dar nu a fost să fie. Încep să cred şi eu că băieţii buni sunt luaţi“, a adăugat atunci Daciana Sârbu.