Cu cine s-a împăcat Alex Bodi, de fapt. Fanii lui, uimiți de decizia luată recent

În urmă cu patru luni, când Alex Bodi a fost arestat într-un dosar de proxenetism, despre fosta soție, Iulia Sălăgean, se cunoștea că ar fi fost una dintre victimele sale, obligate să își vândă trupul de către afacerist. Aceasta a făcut front comun cu Bianca Drăgușanu, tot fostă soție a milionarului, împrietenindu-se la cataramă, lucru care nu i-a picat bine lui Bodi, spuneau surse apropiate lor. Amiciția s-a destrămat în urmă cu o lună, iar femeia a apărut la televizor dând explicații despre legătura pe care au avut-o, dar și menționând că nu l-a denunțat pe tatăl copilului ei în fața autorităților. Astăzi, apele s-au liniștit, iar cei doi s-au împăcat de dragul fiicei lor.

Iulia Sălăgean și Alex Bodi au ajuns la pace de dragul fetiței pe care o au împreună. Ba chiar blonda a transmis public, într-un interviu pentru ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, că îl va lăsa pe fostul soț să se ocupe de petrecerea micuței, fetița urmând să-și aniverseze ziua de naștere. Totodată, a declarat că cea mică nu a știut niciodată că părinții ei sunt despărțiți.

Deși acum sunt în relații mai bune, situația în care acesta se află nu îi permite să ia contact cu prea multă lume, prin urmare nici cu fosta soție, cu care nu discută nici telefonic.

„Din păcate, eu cu Alex nu avem voie să luăm niciun fel de contact, nici telefonic, în niciun fel. Am zis că decât să facem două petreceri, adică să îi fac și eu una, să îi facă și el una, am decis să îi facă el petrecere. Eu ajut, la fel, la organizarea petrecerii și să se țină doar una pentru că se zăpăcește copilul”, a povestit Iulia Sălăgean.

Pe de altă parte, aceasta a declarat cu regret că nu va putea să participe la petrecere, dar că nu are de ales. Gândul consolator a fost că oricum petrece cu micuța mai mult timp decât ea cu tatăl ei, așa că se bucură că va fi în compania lui la marele eveniment.

„Din păcate, eu nu o să pot să iau parte la această petrecere și e un sentiment prost ca mamă. Ea oricum e foarte mult timp cu mine și atunci… Anul trecut, de exemplu, la fel am fost doar noi două. Eram în Germania. Alex n-a putut să vină să-și petreacă timpul cu ea din cauza pandemiei și am fost noi două. Am zis că anul acesta să facă petrecerea la el”, a completat blondina.

„Eu niciodată nu am avut o discuție cu fata despre faptul că noi doi suntem certați. Nu i-am vorbit niciodată urât. Ea știe că noi suntem ok, că ea așa a crescut”, a încheiat aceasta.