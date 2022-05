Cu cine a fost surprinsă Andreea Ilie, fosta iubită a lui Dan Bittman. E plin de bani!

Andreea Ilie a fost surprinsă alături de un alt bărbat. Fosta iubită a lui Dan Bittman a pus ochii pe un bărbat care e plin de bani. Bruneta nu se joacă atunci când e vorba de partenerul pe care îl ține aproape. Toți cei care i-au picat sub priviri au avut ceva aparte. Printre ei se numără celebrul solist de la trupa Talisman. Alături de cine s-a făcut remarcată recent cunoscuta vedeta? Puțini se așteptau la asta.

Cu cine a fost surprinsă Andreea Ilie?

Mezzosoprana lui Dan Bittman a pus ochii pe un investitor italian. Virginio Dell Uomo s-a mutat în România și se ocupă de imobiliare, panificații și patiserii.

Acesta mai are terenuri la Brașov, București și Constanța. Omul are cu siguranță cu ce se lăuda, iar acum are și la braț o doamnă frumoasă.

Fosta iubită a lui Dan Bittman a descoperit-o pe brunetă și s-a îndrăgostit iremediabil de ea. Conform cancan.ro, ei trăiesc o poveste de dragoste incredibilă. Dell Uomo are 45 de ani și a întâlnit-o întâmplător pe Andreea.

O recepție la ambasada Italiei la București avea să deschidă în urmă cu trei luni drumul iubirii pentru cei doi. Italianul a văzut-o și nu i-a mai dat drumul.

La scurt timp după prima întâlnire au devenit amorezi, iar de atunci sunt nedezlipiți. Apropiații artistei susțin că ea ar fi înnebunită după bărbat și chiar l-a prezentat și părinților.

De asemenea, în urmă cu trei săptămâni italianul ar fi cerut-o de soție pe Andreea, iar femeia nu i-ar fi dat un răspuns pe loc din cauza emoției.

„Mi-am asumat riscul. Nu-i voi lăsa niciodată, până nu termin tot ce am de făcut”

Nu toate sunt perfecte în tabloul conturat de italian. Un cartier rezidențial din Brașov ridicat de Virginio Dell Uomo este în mijlocul unui scandal. Unii proprietari au scos din buzunare zeci de mii de euro și sunt nemulțumiți. Majoritatea dintre ei trăiesc un coșmar.