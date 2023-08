Cu cine a fost surprins Mihai Petre în vacanţă. Nu, nu este vorba despre soţia lui, Elwira.

Fanii lui Mihai Petre știu deja că profesorul de dans este un familist convins și nu se ferește să arate asta nimănui. Mihai Petre și-a luat în serios rolul de tată, dar și de soț. Recent a postat pe Instagram un videoclip în care dansează alături de Elwira, de cele două fetițe și surprinzător, și de mama acestuia.

Cariera îi ocupă lui Mihai Petre o bună parte din timp, dar, chiar și așa, artistul găsește mereu ocazii pentru a fi alături de cele mai importante persoane din viața lui.

Familist convins, coregraful se bucură de fiecare clipă împreună cu soția și fiicele lui.

Așa s-a întâmplat și de această dată, căci Mihai Petre a ținut să împărtășească și cu fanii câteva imagini din Bulgaria, acolo unde a plecat în vacanță cu familia, dar și cu mama lui.

„Cel mai bine mă simt în vacanță cu familia, cu fetele mele. De data asta mă bucur mult că a venit și mama. Am rezervat rapid!”, a scris Mihai Petre în mediul online.

„Am ajuns in Bulgaria, în stațiunea Obzor, aproape de casă, unde am fost surprinși de varietatea opțiunilor in ceea ce privește cazarea, activitățile- super child-friendly, meniul zilnic. Dacă va gândiți să dați o tură pe aici- scutiți-vă de stresul inutil si lăsați-i pe profesioniști să se ocupe de pachetul vostru”, a adăugat Mihai Petre.