Cu ce vedetă Antena 1 s-a sărutat Andreea Bălan. A fost dată de gol de Andreea Antonescu: ”Ți-a plăcut” VIDEO

Andreea Bălan a fost dată de gol chiar de confidenta sa în cadrul unei provocări aparte – Am/N-am. Andreea Antonescu a spus tot, chiar dacă prietena sa nu era pregătită în totalitate să recunoască.

Cele două artiste dintr-una din cele mai iubite trupe ale românilor în anii 2000 revin cu un joc aparte pentru fanii lor. Colege și confidente deja de ani buni, solistele se știu ca-n palmă.

Acestea au reușit să depășească etape grele care au intervenit în relația lor de prietenie, iar anii nu au făcut decât să le apropie mai mult, mai cu seamă că viața lor pare că a fost trasă la indigo în privința unor clipe de cumpănă precum divorțul recent al lor.

De asemenea, au recunoscut și când au simțit invidia una față de cealaltă. ”Am fost geloasă atunci când eram în Andre… Eram geloasă pentru că tu aveai sânii mai mari. Acum nu mai sunt geloasă, mi-a venit mintea la cap. Dar când eram mică, eram mititică, eu nu aveam sâni dezvoltați… Și tu aveai ditamai…”, a detaliat juratul de la „Te cunosc de undeva”.

Momentul de sinceritate a continuat cu o surpriză pentru fanii fostei partenere a lui George Burcea. Andreea Bălan și Andreea Antonescu au dezvăluit că au sărutat același bărbat, iar fanii au înțeles din câteva detalii voalate faptul că ar fi vorba de Liviu Vârciu.

Mai exact, amândouă au început să fredoneze celebra piesă „Oochii tăi”, a trupei L.A. Ușor confuză și nu tocmai convingătoare, Andreea Antonescu a replicat: ” Nu ăla, altul…”.

”BA da, că ne-am pupat amândouă cu el!”, a insistat Andreea Bălan, aducând și precizări suplimentare. ”Te-ai pupat, dar nu ți-a plăcut? Eu m-am pupat și mi-a plăcut”, spunea blondina.

”Ne-am certat ca.. între fete.(…) Nu am vorbit cu ea… de fete ce suntem… A fost tot ceva legat de Andre, un alt mod de a ne prezenta și… Am considerat că nu ne-ar pune în valoare, iar de aici s-a iscat o neînțelegere, de aici orgoliile noastre… Am scos gheruțele… Dar, Slavă Domnului… Iar lucrurile au mers în direcția bună, iar noi suntem, azi, împreună și vom merge împreună cât timp publicul o va vrea.(…) Eu și Andreea nu mai vorbisem de o perioadă lungă de timp, de doi ani, și odată cu incidentul prin care a trecut Andreea (problemele de la nașterea celei de-a doua fetițe, n. red.), imediat ce informația a ajuns la mine, am realizat ce înseamnă viața, că nu trebuie să fim aspri unii cu ceilalți…”

Andreea Antonescu