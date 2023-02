Cu ce se ocupă Petru, fiul lui Florin Călinescu. Sigur l-ai văzut la TV fără să ştii cine este: „Mi-a fost puţin teamă

Florin Călinescu nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind unul dintre cei mai cunoscuți actori și oameni de televiziune din România. Cu toate acestea puțini sunt cei care știu cum arată fiul său, Petru. Cu ce se ocupă băiatul vedetei. Sigur l-ai văzut la televizor, până acum.

Florin Călinescu se mândrește cu fiul său, Petru, tânărul având o carieră de succes în domeniul artistic. Deși a cochetat cu actoria, în trecut, fiul fostului jurat la Românii au Talent iubește muzica, motiv pentru care a îmbrățișat cariera de solist.

Petru Călinescu a înființat trupa New Vegas Show, împreună cu Maximilian Muntean, fostul concurent de la Vocea României. Cei doi vor susține un concert la Sala Radio din Capitală, pe data de 23 februarie.

Eu am studiat, în Marea Britanie, și actorie, și muzică. Am început o colaborare, recent, cu Opera Comică pentru Copii.

Părinții mei au fost actori. De mic, am fost expus în lumea asta, și mi-a plăcut și mie, și am ales să urmez un drum artistic.

„Pe mine mă cunosc, evident, mai puțini oameni decât îl cunosc pe tatăl meu, care este, de o viață întreagă, în televiziune. Și prin care am avut și eu acces spre lumea showbiz-ului și a artei, încă de mic.

Prima lui mare iubire a fost muzica, motiv pentru care a început să o studieze de la o vârstă extrem de fragedă. Petru Călinescu a început să cânte la pian pe vremea când avea doar 7 anișori, iar în liceu s-a îndreptat spre actorie, domeniu în care tatăl său a făcut carieră.

„Am început cu pianul clasic de foarte mic. Cred că eram în clasa I sau în clasa a II-a, nu mai țin minte, exact. Deci muzica a fost prima mea dragoste, pianul a fost prima mea dragoste. Pe urmă, în liceu, am început cu actoria.

Și după ce mi s-a terminat schimbarea vocii, în liceu, mi-am dat seama că pot să și cânt. Cântatul a fost ultimul din ecuație.

Am fost expus, de mic, într-o lume artistică. Niciodată, nu am fost forțat într-o direcție sau să mi se interzică ceva. Cu siguranță, faptul că am fost expus, de mic, la lumea asta, m-a făcut să îmi placă. Asta, indiscutabil. Și să aleg drumul ăsta mai departe.”, a completat artistul pentru sursa citată.