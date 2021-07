Cu ce se ocupă, de fapt, fata lui Giani Kiriță. Fostul fotbalist e extrem de mândru de ea

Fiica lui Giani Kiriță este o tânără superbă. Fotbalistul se mândrește mereu cu Roxana, fiica lui.

Cu ce se ocupă fata lui Giani Kiriță

Tânăra are 23 de ani și este extraordinar de frumoasă. Tatăl ei se mândrește mereu cu ea și postează fotografii cu Roxana pe rețelele sociale.

De altfel, Giani Kiriță a apărut de multe ori în emisiunile televizate alături de fiica lui. Roxana a luat o pauză de la lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe cariera ei. Încă de când era adolescentă, Roxana era pasionată de make up și a terminat câteva cursuri în domeniu.

Acum, Roxana Kiriță vrea să devină make up artist, iar tatăl ei o încurajează să își urmeze visul. În plus, fotbalistul și-a propus să îi deschidă fiicei sale un salon de înfrumusețare, odată ce prinde experiență în meseria de make up artist.

„Roxana se ocupă cu make-up-ul, Marco e cu Bacul. Deocamdată vreau ca fata mea să prindă experiență și apoi o să-i deschid o afacere. O încurajez întâi să învețe, să facă meseria cum trebuie, să nu se arunce cu capul înainte”, a povestit Giani Kiriță.

Roxana Kiriță a fost plecată în Anglia

Roxana Kiriță a vorbit despre meseria ei și a dezvăluit că a urmat în curs. Ea are doar câteva luni de experiență în domeniu și spune că este recunoscătoare pentru faptul că tatăl ei este cunoscut, iar acest lucru vine cu câteva avantaje, dar și dezavantaje.

„Am absolvit un curs de make-up și am început să lucrez de câteva luni în domeniu. Asta îmi doresc să fac pentru că vreau să devin cunoscuta, apreciata și, de ce nu, să câștig banii mei. Recunosc că am avut mai multe posibilități decât ceilalți copii. Tatăl meu are relații, cunoaște lume în stânga și în dreapta, așa că îmi este mai ușor să mă integrez în lumea mondenă. Dezavantajul este că toți sunt cu ochii pe tine și trebuie să ai grijă la ceea ce spui, că se interpretează și poate apărea în presă”, a spus Roxana Kiriță.

Tânăra a fost plecată în Anglia pentru o vreme, acolo unde a profesat ca make up artist

Ea a picat examenul de Bacalaureat. Roxana a explicat că a picat la examenul scris la logică. A reușit, totuși, să treacă cu brio peste examenul maturității într-o sesiune ulterioară.