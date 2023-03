Cu cine s-a consultat Antonia înainte să intre în “Haita de acțiune”: “Nu am zis “da” pe loc”. Care au fost cele mai dificile scene EXCLUSIV VIDEO

După “Selfie69”, Antonia revine pe marele ecran de data aceasta cu un rol principal în “Haita de acțiune”. Cântăreața o interpretează pe Oli, o polițistă care are probleme cu nervii, pentru că e sătulă de misoginismul din România. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Antonia și colegul ei, Vlad Brumaru, au dat din casă despre ce s-a întâmplat pe platourile de filmare. Cântăreața a fost încântată de experiența bifată și se declară pregătită și pentru alte roluri.

Cu ce cine s-a consultat Antonia înainte să intre în “Haita de acțiune”

Antonia a mai jucat cu Matei Dima în reclame, iar acum sunt colegi în filmul “Haita de acțiune”, care intră de astăzi în cinematografe. Înainte să accepte propunerea lui BRomania, actrița s-a consultat cu partenerul său de viață, Alex Velea.

E mai ușor să fii actriță sau cântăreață?

Antonia: Momentan este o lume nouă pentru mine, lumea actorilor. Deci mie îmi e mai ușor să fiu artistă, dar am avut parte de o experiență foarte bună și cred că aș putea să mai joc în niște filme.

Antonia: “Mă consult la orice cu Alex”

Ai jucat la un moment dat alături de Matei Dima în reclame, iar acum sunteți colegi în “Haita de acțiune”. Cum a venit propunerea? Ai zis “da” pe loc?

Antonia: Nu am zis “da” pe loc, am stat și m-am gândit câteva zile să văd dacă accept sau nu. Am zis că nu știu, dar am acceptat într-un final și mă bucur.

Te-ai consultat și cu Alex înainte să bați palma pentru acest rol?

Eu mă consult la orice cu Alex.

Care a fost scena cu cele mai multe duble? Ce ți-a fost cel mai greu să faci pe platourile de filmare? Am auzit că dai bine cu pumnul.

Da, scenele cu lupta au fost într-adevăr cele mai dificile pentru că a trebuit să pară real.

Te-ai și accidentat la filmări?

Nu, Elena s-a accidentat, din păcate.

Ce mai urmează după acest film?

Momentan nu știu, pentru că sunt atât de implicată cu “Haita de acțiune”, vor urma piese noi.

Antonia: “Am foarte mulți prieteni bărbați”

Cum te-ai simțit pe platourile de filmare înconjurată de atâția bărbați?

Eu oricum sunt obișnuită, am foarte mulți prieteni bărbați și prin prisma lui Alex la fel. Stau la studio cu el și prietenii lui sunt prietenii mei. A fost o plăcere! Mă bucur că mi-am făcut prieteni noi, pe Vlad, pe Alex, pe Matei oricum îl știam.

Vlad Brumaru: “Ne-am înțeles foarte bine atât pe platou, cât și în afara lui”

Vlad, cum a fost să lucrezi cu Antonia?

Antonia: Să zici ceva bine, că dacă nu, te omor! (râde)

Vlad Brumaru: Am lucrat foarte bine împreună! Ne-am legat foarte bine și am lucrat mult și pe scenele de actorie pe care le-am avut împreună. Chimia grupului în general a fost foarte mișto, ne-am înțeles foarte bine atât pe platou, cât și în afara lui.

Antonia: Vlad e foarte talentat!

Vreau să îmi povestiți ceva ce nu vom vedea pe marele ecran. S-a întâmplat ceva haios pe platourile de filmare?

Antonia: Am avut foarte multe glume.

Vlad Brumaru: E o criză de râs pe undeva pe acolo pe care am făcut-o la filmări, în care Matei avea o replică care pe mine m-a distrus. Cred că am stricat vreo 7 duble la un cadru cu noi trei. Am făcut o criză de râs efectiv și vreo 10 minute nu m-am putut opri din râs. Probabil nu o să vedeți în film asta, dar, cine știe, poate găsim separat undeva asta, mai încolo.

Antonia: “Îl iubesc și îi mulțumesc că este mereu alături de mine”

Antonia, Alex a văzut deja filmul. Ce părere are?

Îi place foarte mult filmul și mi-a spus că abia așteaptă să-l vadă încă o dată astăzi. A fost și Alex emoționat pentru mine. Îl iubesc și îi mulțumesc că este mereu alături de mine.

Ți-ai dori să jucați împreună într-o producție?

Ne dorim să jucăm și împreună, dar am zis să o luăm așa, ușor, să nu fim clișeu, să apărem peste tot împreună, să se aștepte lumea la asta.

Video: Daniel Bălan