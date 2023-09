Cu ce bolid a venit Gică Hagi la stadion, înainte de Farul – FCSB. Mașina este ediție specială

Gică Hagi a fost mereu pasionat de mașini și este imaginea unei mărci de automobile nemțești în România. Înaintea duelului dintre Farul – FCSB și-a făcut apariția într-un bolid special. Mașina este ediție limitată și are inscripționat pe ea numele ”Regelui”

Gică Hagi, cu mașina ediție limitată la Farul – FCSB

Gică Hagi, antrenorul – finanțator al echipei Farul este de 20 de ani, din 2003, imaginea mărcii BMW în România, iar firma germană a lansat, în luna mai, o ediție specială de mașini.

Înaintea meciului cu FCSB, ”Regele” și-a făcut apariția la stadion într-un BMW X5, un bolid personalizat. Mașina este inscripționată cu numărul 10 și textul ”Hagi Edition”.

”Anul acesta aniversăm 20 de ani de parteneriat. În acești ani am avut ocazia să conduc multe modele BMW. Modelul meu preferat este X5, combinația perfectă între sportivitate, performanță și confort”, spunea Hagi la acea vreme.

Ce mașini a condus Gică Hagi de-a lungul timpului

Din 2003, Gică Hagi a condus mai multe modele ale mărcii germane. După ce a devenit ambasadorul BMW în România, ”Regele” a primit un model din Seria 7, denumit ”Invincibilul”. La acel moment, mașina costa circa 80.000 de euro.

În 2015, Gică Hagi a testat un model BMW i8 și a fost de-a dreptul impresionat: „E avion cu motor, are și aripi. Are draci pe ea cand se supară, e periculoasă”, afirma managerul de la Farul Constanța la acel moment. Modelul respectiv avea un preț de 150.000 de euro și 350 CP sub capotă.

De asemenea, în ianuarie 2022, antrenorul Farului a testat un model BMW iX, pe care l-a descris drept ”mașina viitorului”.

Ianis Hagi, fanul mașinilor cu mulți cai puter

Ianis Hagi a călcat pe urmele tatălui său și în materie de preferințe auto, fiind un fan al mașinilor cu mulți cai putere. În anul 2018, a devenit și el reprezentant al brandului BMW în România.

La semnarea contractului, fiul lui Gică Hagi a primit un BMW M140 cu 340 de cai putere culoarea Alpine White, Edition Shadow și prinde suta de kilometri la ora in doar 4.4 secunde.

”La volan sunt responsabil, asa cum sunt si pe teren! Trebuie sa am in primul rand grija de mine. La inceput e normal sa invat masina, sa o simt si o sa fie bine. Tatal meu imi va da indicatii toata viata, am de invatat mereu multe lucruri de la el. mai ales la condus, o iau usor, usor”, spunea Ianis Hagi în 2018, când a primit mașina.

Un an mai târziu, în iunie 2019, Ianis Hagi a trecut la următorul nivel, când a primit un BMW i8, 374 de cai putere.

Apoi el a pus mâna pe un SUV de performanță, un BMW X3 M Competition, model cu 510 cai putere, care are nevoie de 4,1 secunde pentru a ajunge la 100 km/h.