Cu ce au plecat niște români în Grecia. Vameșii probabil s-au amuzat când au deschis portbagajul

Un grup de români a decis să plece recent în Grecia în vacanța de vară. Ce au aceștia preferat să își ia la ei? Cu siguranță câțiva vameși au rămas blocați când au văzut lucrurile aduse în concediu, iar alți controlori au început să se amuze imediat cum au deschis portbagajul. „Ale lor sunt oribile, indiferent ce marcă îţi cumperi”, a mărturisit unul din turiști. Despre ce este vorba? Nu te-ai aștepta la asta.

Românii adoră să meargă în Grecia în vacanța de vară. Mulți își pregătesc în avans concediul și reușesc să găsească cazări cu prețuri avantajoase pentru a se bucura de zile libere fără să se îngrijoreze de partea financiară. Aceștia încearcă să afle la ce scumpirii ar trebui să se mai aștepte atunci când vine vorba despre vacanța în străinătate, mai cu seamă că majoritatea sunt speriați de prețurile la carburanți, energie și alimente.

Unii dintre ei încearcă să fie preventivi și trec granița cu mașinile pline de provizii. Inflația i-a determinat pe oameni să încerce să facă economii oriunde, iar pentru asta nu ezită să își ia cu ei alimente, băuturi răcoritoare sau alcool, mai cu seamă când vine vorba despre cei care merg cu mașina proprie. Lista nu se oprește aici.

O turistă a lansat o provocare pe grupul de Facebook Forum Thassos. Cea din urmă a aflat că deși se fac multe controale la vamă, accesul cu alimente și băuturi cu alcool este permis. Limita vine însă când vine vorba despre țigări și anumite băuturi alcoolice. Unii dintre ei au recunoscut faptul că au avut în bagaje chiar și mezeluri.

„Bună dragilor, a mai plecat cineva cu ceva provizii alimentare (conserve, câteva baxuri de suc, bere)? Au fost probleme la vamă? Am citit că verifică bagajele la bulgari. E voie, e interzis să transportăm? Mersi mult. Distracţie maximă tuturor!”, a scris femeia. Răspunsurile nu au întârziat, iar mai mulţi forumişti au încercat să vină cu propriile idei.

„Nu am avut niciodată probleme. Cu conserve nu am trecut că nu mâncăm, dar cu mezeluri da. Ale lor mi se par oribile indiferent ce marcă cumperi. Bere nu bem sau alt alcool, deci nu este cazul. Dar merg cu esspresorul de cafea şi cafeaua. Şi cafeaua lor mi se pare groaznică. Şi spor la râs, tuturor. Peste tot în lume iau ceva cu mine care să fie pe gustul copiilor. Dar, na, pentru cei care fac un singur concediu pe an de o săptămâna şi ăla în Grecia, îi pot înţelege. Atâta pot şi ei”, a răspuns cineva.